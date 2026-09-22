Luz verde ambiental de la Xunta a la instalación de un campamento turístico en Portomarín (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes el informe de impacto ambiental de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático que da luz verde, con condiciones, al proyecto para instalar un campamento turístico de primera categoría en Portomarín (Lugo).

Según ese informe no se prevén efectos adversos significativos sobre el entorno siempre que se cumplan una serie de requisitos fijados en este documento ambiental y en el resto de informes.

El proyecto Bungalows Torre de Castro se instará en la parroquia de San Nicolao de Portomarín, en una parcela de algo más de 17.600 metros cuadrados. El conjunto estará integrado por un total de ocho instalaciones fijas tipo cabaña, junto a una edificación de planta baja para recepción y servicios generales, y una zona de aparcamiento.

Todas las cabañas serán prefabricadas de madera, independientes, de una sola planta, lo que favorece su integración paisajística.

El informe de impacto ambiental, que ya ha sido enviado a la Axencia de Turismo de Galicia, se ha emitido en el marco del procedimiento de evaluación simplificada. En este trámite, la información presentada por el promotor fue sometida a información pública, y no se recibió ningún escrito o alegación.

Paralelamente, fueron consultados nueve organismos, que emitieron sus valoraciones y fijaron las condiciones que se añaden a las incluidas en el programa de vigilancia ambiental. Entre los requisitos hay condicionantes relacionados con la protección de la atmósfera, la población y la salud; protección de aguas y lechos fluviales; de infraestructuras y suelo; del patrimonio natural y cultural; o medidas de integración paisajística y gestión de residuos.