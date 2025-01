El PP de Santiago acusa al gobierno local de "perder el tiempo" y "no hacer nada" con la tasa turística

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, ha cuestionado el trabajo realizado por el Ejecutivo municipal para establecer la tasa turística, ya que "no hay borradores de la futura ordenanza fiscal". "Perdieron el tiempo y no hicieron nada. Con lo único que nos encontramos ahora es con unas declaraciones en las que no hay ni cronograma ni fecha", ha aseverado.

En una nota de prensa, el popular ha asegurado que a día de hoy "los únicos" que han hecho algo a este respecto han sido "el PP de Galicia de Alfonso Rueda y el PP de Santiago de Borja Verea": "Dijimos que el día 1 iba a haber habilitación legal para la tasa turística y ahí está, otros llevan dos o tres años hablando y, cuando llega el momento de remangarse, tenemos que esperar a ver con qué disculpas nos sorprenden".

En esta línea, ha lamentado que en este momento "no hay un cronograma" ni tampoco "una fecha", cuando "este verano podría haber una tasa turística activa, porque en seis meses puede aprobarse, perfectamente, una ordenanza fiscal".

En este contexto, Verea ha añadido que espera que "no todo quede en lo de siempre, discursos vacíos y cuando toca ponerlos en marcha y trabajar, nada de nada".

También ha reiterado que para el BNG este asunto "tan solo es un arma política", en contraposición con el PP, "la única política útil para la capital de Galicia, que logró que hubiese autorización para aplicar la tasa".

"La realidad que tienen que soportar los vecinos es que los nacionalistas no tienen ganas o capacidad para gestionar, no solo la tasa turística, sino cualquier asunto de la ciudad", ha reprochado Verea.