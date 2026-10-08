Renfe ofrece más de 1,12 millones de plazas para viajar durante el puente del Pilar, 39.000 en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe pondrá a disposición de los viajeros más de 1,12 millones de plazas entre sus servicios comerciales y servicios públicos entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre, coincidiendo con el puente del Pilar y la Fiesta Nacional de España, de las cuales unas 39.000 a Galicia.

Según informó la compañía en un comunicado, cerca de 403.000 plazas corresponden a los servicios de alta velocidad y larga distancia, que incluyen AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional, siendo el día de mayor demanda el viernes 9, para el que se ha programado una oferta de más de 120.500 plazas en estos servicios comerciales.

Para atender el incremento de la demanda durante estos cuatro días, la empresa ferroviaria ha reforzado la oferta en algunos de los corredores con mayor volumen de viajeros, como Madrid-Sevilla, que cuenta con una oferta total de 40.300 plazas, y Madrid-Cádiz, con cerca de 9.300 plazas.

En Galicia, la compañía va a reforzar el corredor Galicia-Madrid ofreciendo más de 1.000 plazas adicionales para atender el incremento de desplazamientos previsto, ascendiendo a cerca de 39.000 las plazas totales ofertadas entre el viernes 9 y el lunes 12.

En total, el corredor del noroeste y norte del país concentra la mayor oferta para el puente, con más de 114.000 plazas, seguido del corredor de Levante, con más de 104.000 plazas, y el corredor sur, con 98.000 plazas.

A esta oferta comercial se suman cerca de 720.200 plazas en los servicios públicos ferroviarios, de las cuales 589.396 plazas corresponden a Media Distancia y 130.774 plazas a los servicios Avant.

Entre los corredores Avant con mayor capacidad destacan el trayecto Madrid-Toledo, con más de 25.100 plazas; la relación Madrid-Segovia-Valladolid, con más de 23.500, y la conexión Madrid-Puertollano, con más de 17.600 plazas.

En los servicios públicos de Media Distancia, los mayores incrementos de oferta se concentran en las conexiones del noreste peninsular y de Andalucía, entre las que destacan las relaciones Barcelona-Caspe-Zaragoza-Madrid, Burgos-Vitoria-Pamplona-Zaragoza y Sevilla-Cádiz.