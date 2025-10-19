El sector en A Mariña, "sorprendido" con los datos de Exceltur, defiende que el último verano fue "muy bueno"

Representantes de la Mancomunidad, hoteleros y la Federación de Comercio local sostienen que esta temporada ha superado la de 2024

Hoteleros y representantes del sector del turismo en A Mariña (Lugo) han mostrado "sorpresa" ante el dato de Exceltur, divulgado la semana pasada, que apuntaba a una caída en los ingresos del sector en la zona de costa gallega durante el pasado verano. Para ellos, la temporada ha sido "todo un éxito, con facturación y ocupación superando las de 2024".

"Han aumentado las pernoctaciones en esta zona, se ha incrementado el turismo internacional y también la presencia de peregrinos a través del Camino Norte, que todavía, a día de hoy, siguen pasando rumbo a Compostela", ha subrayado la presidenta de la Federación de Comercio de A Mariña (FCAM), Carmen Faro, en declaraciones a Europa Press.

Según esta representante, las informaciones que maneja la Federación apuntan que el verano de 2025 "ha sido muy bueno" en cuanto a número de visitantes y también de facturación en los establecimientos. "Eso es lo que nos cuentan la mayoría de nuestros locales asociados", ha recalcado.

En esta línea, la presidenta de FCAM coincide en su discurso con lo que ha trasladado a Europa Press la xerente de Plan de Sostibilidade Turística na Mariña Lucense, Tania Hermida Varela, con relación a la "desestacionalización" del turismo en la zona.

Esta representante de la Mancomunidad ha incidido en que desde la entidad se está trabajando en la diversificación del "abanico de oferta turística" para atraer a más visitantes durante todo el año. "Estamos en un contexto de crecimiento de la demanda, con lo cual esperamos seguir aumentando de una forma sostenible", ha afirmado.

LA TEMPORADA "SE VA ALARGANDO"

Por ello, la presidenta de FCAM ha añadido que la temporada en A Mariña "se va alargando". "En meses como mayo u octubre cada vez es más normal tropezarse con turistas extranjeros y nacionales por cualquier rincón de la Mariña lucense. La ansiada 'desestacionalización' se está comenzando a notar", ha sentenciado.

En concreto, alude a que negocios de todo tipo (panaderías, pastelerías, gasolineras, bares, restaurantes, hoteles, etc) tuvieron "un muy buen verano, mejor que el 2024".

Sin embargo, el informe de Exceltur indicaba que Galicia registró un aumento del 6,4% en los ingresos del sector turístico durante el verano, a excepción de A Mariña.

Específicamente en la división por zonas, el estudio apuntaba que han registrado un verano positivo en las Rías Altas (+11,2%), Rías Baixas (+5,6) y Costa da Morte (5%), mientras que en A Mariña ha registrado un resultado negativo, un menos 5,5% en ingresos.

"SE NOTA EL TRABAJO DE HORMIGUITA"

El director del Hotel Thalasso Cantábrico Las Sirenas, en Viveiro, Jose Pereira, ha calificado de "extraño" el resultado presentado por Exceltur porque "no coincide" con la situación que él y sus compañeros han observado durante la temporada. Concretamente, Pereira adelanta que en julio el hotel registró un crecimiento en ocupación del 17%, en comparación con el mismo mes del año anterior.

Asimismo, se detectó un incremento, aunque más tímido, en agosto, del 2% en las pernoctaciones. Por otra parte, según el director la facturación del Thalasso Cantábrico creció un 20% en julio y un 2% en agosto. Este representante del "hotel más grande" de la zona ha incidido en que la sensación entre los profesionales del sector es que fue "una de las mejores temporadas" en cuanto a ocupación y número de visitantes.

"Se nota que la comarca está dando duro, creciendo. El trabajo de hormiguita está dando resultado", ha celebrado.

En esta misma línea, el director del Hotel O Cabazo, en Ribadeo, también confiesa que los datos de Exceltur le han sorprendido porque no se ha registrado la caída en los meses de junio, julio y agosto. "Por ejemplo, en junio, con respecto al 2024, hemos subido en ocupación un 6%. También hemos subido el precio medio en 14 euros y, por lo tanto, hemos subido un 15% de ingresos totales", ha ejemplificado.

Por ello, el directivo avanza que a nivel de ingresos el hotel ha superado un 1% de los ingresos del año pasado. "Para nosotros, estos tres meses de verano han sido mejores que el año pasado, tanto en ocupación como en ingresos", finaliza.