Xunta arranca los preparativos del Xacobeo 2027 con la creación de la comisión gestora de exenciones fiscales

Reunión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Jacobeo, con participación del director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha iniciado este viernes los preparativos del Xacobeo 2027 en la reunión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Jacobeo, en la que, entre otras cuestiones, se ha ultimado la creación de la comisión gestora de las exenciones fiscales para impulsar la participación del sector privado en proyectos relacionados con el Camino de Santiago y el Xacobeo.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles ha participado en la reunión, en la que se informó a la miembros de la Comisión sobre la declaración del evento como acontecimiento de excepcional interés público.

El órgano ha analizado el convenio que creará la comisión interadministrativa que se encargará de gestionar las exenciones fiscales de las empresas. Esta comisión contará con representación del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Cultura, y la secretaría será asumida por la Axencia Turismo de Galicia.

Así, se encargará de aprobar los planes y programas de actividades específicas que pueden dar lugar a la aplicación de los beneficios fiscales y también de aprobar el logotipo del Xacobeo 27, su manual de uso y de la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa de apoyo. Entre sus competencias, estará también la remisión a la AEAT de la copia de las certificaciones emitidas.

El convenio para crear esa comisión será ratificado y firmado próximamente para empezar a trabajar.

La Comisión Ejecutiva del Consejo Jacobeo también ha informado del estado de tramitación del expediente de declaración de la Acogida Tradicional Xacobea como Patrimonio Inmaterial. Turismo de Galicia ha recordado que la Comunidad lideró el cambio y decaimiento de la primera resolución para garantizar la universidad en la acogida, la defensa de los albergues públicos y de los gestionados por la Iglesia, así como añadir el concepto de hospitalidad.

Por otra parte, se ha abordado el impacto de los incendios forestales en el Camino de Santiago, donde la Xunta ha reparado los desperfectos en señales y mojones y las rutas son transitables.