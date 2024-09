Xunta pone en valor el Festival Revenidas como atractivo en el entorno de la Ría de Arousa al final del verano

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha participado este jueves en la presentación del XXI Festival Revenidas, que se celebra del 12 al 15 de septiembre en Vilaxoán y ha destacado la singularidad de este evento, que incrementa la oferta turística en el entorno de la Ría de Arousa.

Merelles ha destacado la combinación de conciertos dirigidos a un público amplio con otros de menor formato, que tienen lugar a bordo de la embarcación tradicional 'Chasula', con un máximo de 12 personas, que pueden disfrutar de la música de Fillas de Casandra, Sés, Lontreira, Catuxa Salom, Monoulious Dop (el sábado y el domingo).

A esto se añade una propuesta de circo solidaria con artistas como Cris Collazo, Mago Noel, Peter Punk, Brais das Hortas, Jack Jhonson e Jhon Jackson, Sue Moreno y N+1. Se trata de un espectáculo gratuito, igual que el resto de actividades de ese día (sábado), entre las que también se incluye una 'sardiñada' popular.

"Desde Turismo de Galicia impulsamos todos aquellos eventos que suman atractivos al destino gallego, que vive en la actualidad un importante y rentable momento", ha señalado Xosé Merelles.

Las muchas citas musicales y de espectáculos de cada verano en Galicia, hacen que la Comunidad sera un destino vinculado con este tipo de oferta, según ha apuntado, y ha remarcado que los asistentes "buscan gozar en directo de música en perfecta sinergia con el entorno natural, marino, rural o urbano". "Por supuesto, esta realidad será uno de los ejes de la Estratexia de Turismo 2024-2030 que estamos ultimando y que será nuestra hoja de ruta para los próximos años", ha apostillado.

DESFILE DE 'ENTROIDOS' TRADICIONALES

Por otra parte, Turismo de Galicia ha invitado a los gallegos a acudir este sábado al desfile de 'entroidos' tradicionales que se celebrará en Santiago de Compostela.

El desfile saldrá de la Praza del Obradoiro sobre las 12.45 horas para recorrer las calles Fonseca y Rúa do Vilar, Praza y Cantón do Toural, Rúa Nova, Xelmírez, Cinco Rúas, Preguntoiro, Praza de Cervantes, Acibechería y Praza da Inmaculada, antes de regresar al Obradoiro. Antes, tendrán lugar las actuaciones de Dj Mil y la Banda do Beat.

En la marcha de carnavales tradicionales de Galicia participarán unas 400 personas, en representación de los 'entroidos' declarados Fiesta de Interés Turístico (Vilaboa, Verín, Viana do Bolo y Xenerais da Ulla) y de otros 10 carnavales invitados: Volantes de Chantada, Bonitas de Sande (Cartelle), Vellaróns de Riós, Entroido de Samede (Paderne), Galos da Mezquita (A Merca), Follateiros (Lobios), Madamitos e Madamitas de Entrimo, Felos de Esgos, Fulión de Buxán y Mudados de Ribadetea (Ponteareas).