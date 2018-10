Cultura e Turismo destina casi 30 millones en 2019 al Xacobeo y la oposición lo reduce a "propaganda"

Publicado 29/10/2018 13:52:23 CET

Las cuentas de Turismo crecen un 10% y la oposición alerta de que la lengua gallega es el área "más infrafinanciada"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Cultura e Turismo destina casi 30 millones de euros en 2019 a diferentes partidas de cara a la celebración del próximo Xacobeo 2021, en una inversión que la oposición reduce a "propaganda y publicidad".

El conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, ha informado en comisión parlamentaria de las cuentas de su departamento para el año próximo, que crecen un 6,2% hasta 141 millones. El segundo mayor aumento entre consellerías y el primero si se tienen en cuenta únicamente los fondos propios.

Después de que Cultura se haya separado de Educación en la última remodelación del Gobierno gallego para unirse a Turismo, Román Rodríguez subraya que se busca "reforzar sinergias entre ambos ámbitos estratégicos", que representan el 15% del PIB de Galicia.

Aquí sobresale afrontar el "gran desafío colectivo" del Xacobeo 2021. Para ello, se incluye una partida de 7,4 millones para su planificación directa, hay 12 millones para conservación y señalización de Caminos de Santiago y mantenimiento de alberges, así como 8,5 millones para rehabilitación de bienes de interés cultural de las rutas.

Y es que Román Rodríguez considera que el Xacobeo es "mucho más que una fecha en el calendario", ya que lo ve una "oportunidad única de transformación del país" y como "motor económico y turístico".

XACOBEO PARA "TAPAR FALTA DE GESTIÓN" EN OTRAS ÁREAS

En contraposición, Concepción Burgo (PSdeG) considera que el hecho de que Cultura vuelva a tener una consellería por separado "no responde a los criterios correctos", sino que tiene como objetivo crear el "mayor agente de propaganda y publicidad de la Xunta" y "utilizar" el Xacobeo para "tapar la falta de gestión en areas prioritaria como empleo, sanidad y educación".

Olalla Rodil (BNG) censura "el orden de prioridades" de la Consellería, puesto que el área de turismo crece más de un 10% centrada en el Xacobeo, mientras recrimina que la lengua gallega "sigue sin recuperar presupuesto", el "área del gobierno que más infrafinanciada está".

A este respecto, Ánxeles Cuña (En Marea) critica que en el último año se destinaron tres millones de euros "a dedo" y "con oscuras maneras de proceder" al festival O Son do Camiño, mientras "todos" los festivales musicales y de artes escénicas en Galicia no tuvieron esos tres millones en 10 años.

En su turno de réplica, el conselleiro ha echado en cara a la oposición que plantea el Xacobeo como si "fuese una cosa menor" y no "estratégica". "No conozco a ningún buen gallego que cuestione o critique al Camino de Santiago, no sería entendible", asegura Rodríguez.

De hecho, Román Rodríguez ha afirmado que "si la propaganda, que no es tal", "sirve para tener buenos resultados" en turismo y cultura "bienvenida sea".

Por su parte, César Fernández Gil (PPdeG) ha defendido el Xacobeo "como algo estructural para el desarrollo de Galicia", a la vez que felicita a la Consellería por su "compromiso" con la cultura y el turismo.

MÁS PARTIDAS

Uno de los principales incrementos es el que experimenta la Axencia Galega de Turismo (+10,4%) hasta alcanzar los 64 millones, con diversas acciones relacionadas con el Xacobeo como el festival O Son do Camiño.

Por su parte, la Secretaría Xeral de Política Lingüística dispondrá en 2019 de ocho millones de euros, lo que supone un 3% más que en 2019. Habrá 150.000 euros para un plan de dinamización de la lengua gallega entre los jóvenes, así como 50.000 euros para un plan piloto de socialización en gallego durante 21 días a niños que no sean gallegohablantes.

La Dirección xeral de Políticas Culturais, con más de 33 millones (+3,4%), cuenta con un crecimiento del programa de acciones de promoción cultural de cerca de un 20%. Habrá tres millones para los municipios en materia de equipos y actividades.

Para la adquisición de fondos bibliotecarios se otorgan 500.000 euros (+16,5%) y se invierten 160.000 euros en una iniciativa de bibliotecas itinerantes para aquellos ayuntamientos en los que no hay este servicio.

El gasto de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural asciende a 19 millones, un 5,7% más. Además de la rehabilitación de los BIC de la Ruta Jacobea, este presupuesto permitirá redactar los decretos de declaración de BIC ya incoados, como es el caso de Cova Eirós y de la carpintería de ribera. También se continuará con las tres candidaturas gallegas "colectivas y serias" a Patrimonio Mundial de la Unesco: Ribeira Sacra, Cíes-Illas Atlánticas y Ferrol de la Ilustración.

Para restauración de monumentos hay partidas como 600.000 euros para la muralla de Lugo y los arreglos del cubo siete, 550.000 euros para el monasterio de Ferreira de Pantón y también se reservan fondos para la "gran puesta de largo en el año 2021" de la Catedral de Santiago.

En lo tocante a la Fundación Cidade da Cultura serán nueve millones de euros. Son 5,4 millones en gastos corrientes y 3,6 millones para la segunda fase de la urbanización del Gaiás y el nuevo edificio Fontán, "punto y final del proyecto arquitectonico de la Cidade da Cultura".

Finalmente, son 11,5 millones para la Axencia Galega de Industrias Culturais, con apoyo a la red de teatros y de Músicas ao Vivo.

CAÍDA DEL 75% PARA CURSOS CELGA

Frente a estas cifras, la oposición ha realizado diversos reproches sobre estas cuentas, al tiempo que echan en falta avances en la estrategia gallega de cultura comprometida por la Xunta.

Concepción Burgo alerta de que la partida para cursos preparatorios para los certificados de lengua gallega (Celga) "cae un 75%" y lamenta que el hecho de potenciar los cursos en línea suponga "restringir" los presenciales.

Burgo lamenta que la Consellería de Cultura "aparece como siempre abandonada", con presupuestos por debajo de los que había "en plena crisis" en 2012. Cuestiona la inversión del "dinero de I+D+i de las universidades" en el edificio Fontán, que "sirve para compensar algunas de las empresas" que se vieron afectadas por la paralización de las obras en el Gaiás, ya que "acaba de darse a una de las empresas que estaban en el anterior proyecto".

Sobre estas palabras, el conselleiro ha pedido a la diputada que retire una "afirmación muy grave que se le fue de las manos", pues "no puede decir alegremente en sede parlamentaria que hubo intencionalidad de compensar a una empresa".

Mientras, Ánxeles Cuña ha denunciado del recorte "real" a cultura de más del 60% en los últimos años. Etre 2006 y 2016 " desaparecieron 100 bibliotecas" y se cayó hasta el número de libros editados más bajo.

Asimismo, Rodil expone que Cultura solo se lleva el 0,6% de los presupuestos gallegos, pese a que supone el 3% del empleo de Galicia.

En cambio, Román Rodríguez ha reprobado el discurso "tétrico y de la Galicia negra" realizado por la oposición. Esgrime que hay una "progresiva recuperación en todos los sectores culturales", al tiempo que se trabaja en un "proceso participativo" con "muchísimas reuniones" para la estrategia gallega de cultura.

A esto se unen los "años de mayor crecimiento histórico de turismo en Galicia" en lo que considera como un modelo de calidad. "Nuestros turistas no se tiran de los balcones", ha dejado claro antes de remarcar que no hay " ni miedo ni fobia a los turistas". "Queremos que vengan más", sentencia.