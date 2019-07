El proyecto 'Imaxinando Compostela' unirá a diferentes generaciones de autores alrededor del fenómeno xacobeo

Publicado 09/07/2019 13:16:05 CET

Esta iniciativa expositiva, diseñada por el Consorcio de Santiago, abarca una serie de muestras que se desarrollarán entre este año y 2021

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una serie de muestras convertirán la conmemoración del 'Xacobeo' del próximo 2021 y a todo el fenómeno que rodea a esta efeméride y a la ruta santa en el nexo de unión de la expresión artística de diferentes generaciones de autores, que tomarán tanto espacios interiores como exteriores de la capital gallega.

Todas ellas conformarán 'Imaxinando Compostela', un proyecto expositivo que se desarrollará hasta el año 2021 y en el que se busca la relación entre el patrimonio cultural, natural e inmaterial. El Consorcio de Santiago se encuentra tras el diseño de esta serie de iniciativas que, según ha trasladado su gerente Belén Hernández, ya acumulan más de año y medio de trabajo.

El proyecto, comisariado por Mercedes Rozas, se materializará en cuatro exposiciones concretas en las que coincidirán ciertas "referencias clave": Compostela como meta, el 'Camino' como tránsito, y el paisaje entendido de "forma simbólica".

La primera de las muestras se ha inaugurado la pasada semana y ya puede disfrutarse en la Fundación Granell hasta el mes de septiembre. 'Figurando lembranzas' ofrece una serie de obras de autores exiliados o emigrados a latinoamérica en la primera mitad del siglo XX, entre ellos Castelao, Díaz Pardo, Luís Seoane, Laxeiro o Maruja Mallo, en las que se reflejan esos paisajes e influencias recogidos en sus países de acogida.

Este mismo jueves se inaugurará, en la Casa do Cabido, 'A paisaxe a súa pegada I', una iniciativa en la que cuatro fotógrafos mostrarán su particular visión del Camino de Santiago y la ciudad. En concreto, serán instantáneas de Alberte Peiteavel, Javier Teniente, Sheila Pazos y Tino Viz, y en el mes de septiembre contará con una segunda parte con fotografías de Xoán Soler, Andrea Costas, Eva Díez y Denís Estévez.

El próximo año será el turno de 'Tempo no Camiño', también en la Casa do Cabido, entre junio y octubre, en la que una serie de artistas intervendrán el espacio con vídeos, instalaciones, fotografías para representar el concepto de territorio como identidad.

RECUPERAR FINANCIACIÓN

El Consorcio trabaja, a su vez, en un proyecto llamado 'Arte na rúa' que estaría destinado al periodo 2020-2021, en el que se planea llevar las propuestas artísticas a espacios públicos de la ciudad vinculados al Camino de Santiago, pero para la que todavía falta "financiación".

Al respecto, el alcalde de Compostela y presidente de la entidad, Xosé Sánchez Bugallo, ha recordado que quedan 18 meses para el Xacobeo y que "todos las voluntades y esfuerzos" se empiezan a orientar a la fecha del 2021, para que sea un "éxito y una referencia".

Bugallo ha insistido, en este sentido, en la importancia de "prepararse" y "concentrar energías" ante la llegada de "millones de visitantes" y de otros tantos que "dirigirán sus miradas hacia Santiago".

Asimismo, se ha referido a que la ciudad entra en una época con la proximidad de "tres años santo" (2021, 2027 y 2032), confiando en que la Xunta estará "a la altura de las circunstancias" ante estas "oportunidades decisivas", sobre todo "tras una época muy dura de recortes" que, en el caso del Consorcio, supuso la caída del 60 por ciento de su presupuesto "en los últimos diez años".