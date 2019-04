26M.- Marí es compromet a agilitar tràmits administratius i a executar controls d'intrusisme en matèria turística

Publicado 10/4/2019 13:50:24 CET

EIVISSA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del Partit Popular al Consell d'Eivissa, Vicent Marí, s'ha compromès aquest dimecres a impulsar mesures que agilitin les tramitacions més senzilles, "apostant per la fórmula de les declaracions responsables que permetin que l'administració no sigui una trava".

El PP ha mantingut reunions amb les principals federacions empresarials d'Eivissa per conèixer de primera mà les seves inquietuds de cara a la propera legislatura i compartir el projecte polític del PP.

Segons ha explicat la formació, temes com els problemes d'accés a l'habitatge, el col·lapse de l'administració, la falta de seguretat jurídica en temes urbanístics, la competència deslleial i l'intrusisme, han estat considerats pels empresaris com a "prioritaris" de cara a cercar una solució.

El candidat s'ha compromès a "planificar i executar una sèrie de controls d'intrusisme en matèria turística que, a diferència del que sembla que ocorre ara, no només se centra en els negocis que actuen de manera reglada, sinó que precisament serveix per perseguir als qui operen sense cap tipus de registre ni control, com poden ser els taxistes pirates, venedors ambulants o els pisos 'pastera' que funcionen com a autèntics albergs".

Respecte a la promoció turística, ha assegurat que "es consensuarà amb tots els sectors empresarials el camí cap al qual cal anar", promocionant el turisme esportiu o familiar i també valors com la música o la "millor oferta d'oci d'Eivissa".