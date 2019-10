Accepta 30 anys de presó per cremar a la seva ex-parella i intentar assassinar el bebè de tots dos

Publicado 14/10/2019 12:49:59 CET

Judici davant el Tribunal del Jurado de l'Audiència Provincial de Balears

PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'home que va assassinar la seva ex-parella, cremant-la viva, i va intentar matar el bebè de tots dos, ha acceptat una pena de 30 anys i vuit mesos de presó. El crim va tenir lloc al juny de 2016 a Alcúdia (Mallorca).

Davant el Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Balears, s'ha arribat a un acord de conformitat pel que s'ha reduït la pena inicial que sol·licitava la Fiscalia a l'autor confés dels fets, C.P.F., que era de 39 anys de presó. Se li imputen un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, un altre de temptativa i un altre de lesions en l'àmbit familiar.

L'assassí i la víctima portaven un temps amb una relació inestable. El 28 de juny, van mantenir una discussió i la dona li va dir que no volia continuar amb ell. No obstant això, va accedir al fet que continués vivint amb ells.

Malgrat això, l'home va marxar de la casa advertint-li que tornaria a matar-la. L'acusat va passar la nit fora i al matí següent, sobre les 7.30 hores, va tornar a la casa amb un litre de gasolina, decidit a acabar amb la vida de la dona.

L'home sabia que el nen dormia amb la mare habitualment i es va aprofitar que, en ser molt primerenc, les seves víctimes encara no s'haurien despertat. No obstant això, per entrar a l'habitatge va haver de copejar fortament la porta perquè la dona l'havia tancat per dins amb un filferro la nit anterior per precaució.

El soroll va alertar la dona, que va sortir de l'habitació i es va trobar amb l'acusat. En aquest moment la va ruixar deliberadament amb gasolina al peu de la porta del dormitori i li va calar foc amb un encenedor.

L'home era conscient que d'aquesta manera deixava la dona sense possibilitat de defensar-se i augmentava "inhumanament" el seu dolor. També sabia que el foc es podria propagar ràpidament i aconseguir al menor, que estava dormint en el dormitori.

((Hi haurà ampliació))