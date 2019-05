Actúa Balears demana una llei de reconeixement de la transsexualitat sense diagnòstic clínic

Publicado 28/5/2019 13:27:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata d'Actúa Balears al Parlament, Martina Gual, ha explicat aquest dimarts que des del seu partit demanaran als partits d'esquerres formin la propera Càmera balear que "assumeixin" i "promoguin" una Proposició de Llei que garanteixi a les persones transsexual que puguin ser reconegudes com a tals sense diagnòstic mèdic, "fent ús del dret a l'autodeterminació sobre els seus cossos".

"El 1973 es treu l'homosexualitat del llistat del Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals, el 1990 és l'Organització Mundial de la Salut (OMS) qui ho fa i el passat 18 de juny l'OMS treu la transsexualitat de la classificació de malalties mentals, el Govern hauria d'adequar-se a les directrius", ha explicat Gual.

La primera Trans a presentar-se a les llistes del Parlament ha assegurat que demana modificar la legislació i política transgènere mitjançant "la cobertura sanitària total" que abasta "des del tractament hormonal fins a cirurgies, passant per la normativa que regula els carnets d'identitat i per la protecció enfront de la discriminació laboral".

"Cal respectar les emocions alienes com si anessin les d'un mateix i guiar-nos per la llei universal de 'no facis als altres el que no vols que et facin'. La gent trans hem lluitat tota la vida per ser visibles, lliures i ser respectades com persones. Deixin-nos ser sense cap judici ètic ni espectre moral", ha declarat Gual.

Cal recordar que el passat 16 de maig els grups del Parlament Basc, amb l'excepció del PP, van registrar una proposició de llei que garanteix que les persones transsexual siguin reconegudes com a tals sense necessitat d'acreditar un informe mèdic ni d'haver-se sotmès a tractament.

En el text, l'aprovació del qual està garantida, s'argumenta que la transsexualitat "no és un trastorn", sinó que forma part de la diversitat humana, per la qual cosa, igual que la identitat sexual, "no es pot diagnosticar".