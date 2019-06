La AECC i el COFIB lliuren aquest dilluns els premis als guanyadors del concurs de dibuix 'Fotoprotección solar'

Publicado 3/6/2019 10:28:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) i el Col·legi Oficial de Farmacèutics dels Illes Balears (COFIB) lliuren aquest dilluns els premis als guanyadors del concurs de dibuix 'Fotoprotección solar', en el qual han participat 869 escolars de cinc i deu anys.

Segons ha informat la AECC en un comunicat, un jurat, format per tres membres del Cofib, dos de la AECC i un expert extern, han seleccionat els tres millors dibuixos de cada categories.

Concretament, en la categoria de cinc a sis anys s'han presentat 238 dibuixos; en la de set a vuit anys, 347 còmics; i en la de nou a deu anys, 243.

De cada categoria s'ha efectuat una preselecció de deu dibuixos, una vegada descartats aquells que no complien amb les bases del concurs, i s'han puntuat amb un màxim de deu punts per cada membre del jurat, atesos els criteris del nombre d'ítems dibuixats relacionats amb la foto protecció, creativitat, originalitat i complexitat de la tècnica.

L'objectiu del concurs ha estat involucrar a nens i pares en el paper que juga la protecció solar en la cura de la salut i la prevenció del càncer de pell.

Amb aquesta iniciativa s'ha pretès que els nens expressin quina és la seva visió sobre el sol i la necessitat de protegir-se.

El primer premi és un viatge a Port Aventura per a dues persones, --en col·laboració amb Safir Tours--; el segon premi, un val de 40 euros canviable per material de la papereria Folder Palma; i el tercer premi, dues entrades per al Palma Aquarium.