Air Europa aclareix que la tripulació d'un dels seus vols a Veneçuela no va ser tirotejada ni atracada

Publicado 11/3/2019 14:29:30 CET

El comandant del vol va creure "escoltar uns trets fora del recinte" on es trobava amb la resta de la tripulació

PALMA DE MALLORCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Air Europa ha informat aquest dilluns que "a cap" moment la tripulació d'un vol seu a Veneçuela ni la furgoneta que els transportava de l'aeroport a l'hotel va ser "tirotejada, retinguda o atracada".

Així s'han pronunciat des de la companyia, després que a diversos mitjans de comunicació es digués que s'havia disparat als membres de la tripulació d'aquesta aerolínia.

Air Europa ha explicat, a més, que durant el trajecte en furgoneta a la tripulació els acompanyava un membre de seguretat de l'hotel i dos militars de la Guàrdia Bolivariana.

No obstant això, la companyia ha reproduït el testimoniatge del comandant del vol UX071. Segons aquest, "en el trajecte de l'aeroport a l'hotel" van observar "dues motocicletes en la carretera" que "aparentment" volien tallar-los el pas però, tal com ha dit, "el conductor no es va detenir i va continuar el seu trajecte fins a l'hotel".

"Les dues motocicletes ens van seguir a certa distància, però sense accedir a cap moment al recinte de l'hotel", ha detallat.

Després d'això, el comandant ha assenyalat que "una vegada dins del complex", a l'entrada de l'edifici de recepció, i mentre es baixaven de la furgoneta, van creure "escoltar uns trets fora del recinte" i, després d'això, ha dit que van accedir "a l'interior de l'hotel".

Des de la companyia, expliquen també que tots els informes, que han rebut dels diferents departaments de seguretat de la companyia, l'hotel i les autoritats locals, incideixen que els fets esdevinguts "no coincideixen amb la informació reproduïda en alguns mitjans de comunicació".