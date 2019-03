Air Europa decideix que les tripulacions no pernoctin a Caracas i aclareix que la seva tripulació no va ser atracada

Publicado 11/3/2019 14:44:25 CET

El comandant del vol va creure "escoltar trets" fora de l'hotel on es trobava la resta de la tripulació

MADRID, 11 Març (EUROPA PRESS) -

Air Europa ha decidit que les tripulacions que volen la seva ruta Madrid-Caracas no pernoctin ja a Caracas com a mesura de seguretat, sinó que dormin a Santo Domingo (República Dominicana), fent "triangular la ruta", segons han indicat a Europa Press fonts de la companyia aèria, que continuarà operant aquests vols.

La companyia aèria ha informat aquest dilluns que "a cap" moment la tripulació d'un vol seu a Veneçuela ni la furgoneta que els transportava de l'aeroport a l'hotel va ser "tirotejada, retinguda o atracada", després de l'incident sofert dissabte passat per una de les seves tripulacions.

En un comunicat, Air Europa ha assegurat que durant el trajecte en furgoneta a la tripulació els acompanyava un membre de seguretat de l'hotel i dos militars de la Guàrdia Bolivariana.

L'incident es va produir, segons fonts del Sepla, quan la furgoneta que traslladava a diversos membres de la tripulació d'Air Europa des de l'aeroport al seu hotel va ser perseguida per uns atracadors que anaven en diverses motos.

En arribar a l'hotel, la tripulació va aconseguir entrar mentre els atracadors van realitzar diversos trets sense conseqüències a l'exterior, davant la presència de la tripulació del vol de retorn que esperava dins de l'hotel per al seu trasllat a l'aeroport. Finalment, ambdues tripulacions van tornar a Madrid després de la decisió de la companyia aèria que cap tripulació pernocti a Caracas.

Per la seva banda, la companyia ha reproduït el testimoniatge del comandant del vol UX071. Segons aquest, "en el trajecte de l'aeroport a l'hotel" van observar "dues motocicletes a la carretera" que "aparentment" volien tallar-los el pas però, tal com ha dit, "el conductor no es va detenir i va continuar el seu trajecte fins a l'hotel".

"Les dues motocicletes ens van seguir a certa distància, però sense accedir a cap moment al recinte de l'hotel", ha detallat. Després d'això, el comandant ha assenyalat que "una vegada dins del complex", a l'entrada de l'edifici de recepció, i mentre es baixaven de la furgoneta, van creure "escoltar uns trets fora del recinte" i, després d'això, ha dit que van accedir "a l'interior de l'hotel".

Des de la companyia, expliquen també que tots els informes, que han rebut dels diferents departaments de seguretat de la companyia, l'hotel i les autoritats locals, incideixen que els fets esdevinguts "no coincideixen amb la informació reproduïda en alguns mitjans de comunicació".

El president de Globalia, Juan José Hidalgo, va assenyalar el mes passat que Air Europa --que porta gairebé 250 persones per sentit en la seva ruta Madrid-Caracas-- "no va a renunciar a una operació que és important per a l'empresa" en un mercat que és "una incògnita". "No m'agradaria que hi hagués un conflicte, m'agradaria seguir operant allí com les companyies franceses o americanes segueixen fent, però si succeeix, tenim tot preparat per sortir", va dir llavors.

ELS PILOTS FA MESOS QUE RECLAMEN NO PERNOCTAR A CARACAS

El Sindicat Español de Pilots de Línies Aèries (Sepla) feia temps que exigia en els últims mesos a Air Europa alternatives als vols amb pernoctació a la capital de Veneçuela, Caracas, per l'"escalada de violència que estan vivint les principals ciutats del país".

Altres aerolínies han suspès les pernoctació dels treballadors a Veneçuela, com a Iberia, que porta als tripulants a passar la nit a Santo Domingo.

Iberia que opera vols a Caracas els dimarts, dijous i diumenge es va veure ahir obligada a suspendre el seu vol i el del dijous va tornar de buit per la falta de subministrament elèctric en l'aeroport. La companyia aèria està avaluant la situació a Veneçuela i encara no ha decidit si operarà el vol programat per demà dimarts, segons expliquen en fonts d'Iberia a Europa Press.