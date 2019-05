Alumnes del Conservatori participen a l'acte institucional del Dia d'Europa amb un espectacle de dansa i música

Publicado 9/5/2019 18:44:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Centre Balears Europa (CBE) ha organitzat, un any més, el Concert del Dia d'Europa per a commemorar el 9 de maig a Balears.

Segons ha informat la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme en un comunicat, en aquesta ocasió, l'alumnat del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca ha ofert un espectacle de dansa i música a la sala Aljub d'Es Baluard davant un centenar de persones.

Durant el discurs inaugural, la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, Bel Busquets, ha dit que "la dansa i la música tenen el poder de ser universals, de ser un llenguatge comú en el qual tothom es pot entendre".

"Són arts que, com el projecte europeu, ens uneixen", ha afegit Busquets, per a després assenyalar que és "un projecte molt valuós que ens ha beneficiat i garantit dècades de pau a Europa, però que no és perfecte".

Per això, ha subratllat que "fer una Europa millor està a les nostres mans i ha assegurat que això farà que la ciutadania estigui més entusiasmada amb el projecte europeu".