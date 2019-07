AMP-Arrenca la quarta edició del Festival Insòlit, amb l'exposició de sis obres itinerants en sis patis de Palma

Publicado 3/7/2019 14:11:51 CET

Sis patis del centre històric de Palma acolliran les sis obres arquitectòniques itinerants, seleccionades per a la quarta edició del Festival d'Intervencions Efímeres, Insòlit 2019, que se celebra a la capital balear entre aquest dimecres i dissabte que ve.

Un jurat d'experts internacionals ha seleccionat les cinc millors obres entre els 76 projectes presentats des de diferents països europeus. No obstant això, s'exposarà també una sisena obra, l'autor de la qual és un alumne de l'Easdib, segons han explicat els organitzadors de l'esdeveniment en roda de premsa durant la presentació del festival.

Aquestes obres podran visitar-se des d'aquest dimecres fins al dissabte, entre les 11.00 i les 20.00 hores. Els patis que alberguen aquesta exposició són Can Balaguer, Can Oms, Can Bordils, Estudi General Lul·lià, Cal Comte de la Cova i Cal Marquès de la torre.

El certamen consisteix en la mostra de sis instal·lacions efímeres, amb dissenys poc convencionals, que contrasten amb el context històric i tradicional dels patis del centre de Palma.

A més, el festival compta amb un cicle de conferències entorn al patrimoni arquitectònic de Palma, la cultura i la creativitat, en el qual participaran personalitats de diferent àmbit, des d'una dissenyadora de moda, una parella de ballarines, una il·lustradora o un arquitecte.

D'altra banda, aquesta edició comptarà amb quatre rutes guiades pels diferents patis de Palma, a càrrec de l'historiador Gaspar Valero, i s'ha programat una edició de tallers creatius infantils, que tindrà lloc dissabte que ve a les 18.00 hores en el Jardí de la Misericòrdia.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palma, Antoni Noguera, ha assegurat que Insòlit s'ha convertit en un acte emblemàtic per a la cultura de Palma. De la mateixa manera, ha remarcat que l'objectiu del Consistori és aconseguir durant tot l'any, l'excel·lència cultural amb projectes com aquest.

L'acte ha comptat també amb la intervenció del vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca en funcions, Francesc Miralles, qui ha assegurat que no se li acudia un acte millor per realitzar en la seva darrera intervenció pública com a conseller insular.