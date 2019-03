AMP.- Pons defensa que lleis com la d'Urbanisme o Habitatge han "millorat la qualitat de vida" dels ciutadans

Publicado 12/3/2019 11:15:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha defensat aquest dimarts que lleis com la d'Urbanisme o Habitatge han "millorat la qualitat de vida de la gent", davant una pregunta del diputat de Podem Aitor Morràs que acusava el Govern d'"urbanisme a la carta" durant el ple del Parlament.

Enfront de les al·lusions de Morràs a l'"esmena Nadal" i la "disposició Matutes", Pons ha assegurat que la Llei d'Urbanisme es va debatre i va aprovar al costat de les esmenes "amb total transparència". També ha sostingut que diverses lleis aprovades des de la seva Conselleria són una "referència a nivell nacional".

D'altra banda, en el ple d'aquest dimarts el conseller Pons també ha contestat a una pregunta del diputat del Grup Mixt Salvador Aguilera sobre habitatge. Pons ha ressaltat mesures com l'acord amb el Ministeri d'Interior per a la construcció de 120 habitatges, les promocions per incrementar el parc d'habitatge públic o la cessió de sòl per part d'Ajuntaments, entre altres mesures.

El conseller ha sostingut que aquest treball està donant els "primers resultats" i que aquestes propostes "ja tenen repercussió directa" sobre els ciutadans. Amb tot, ha reconegut que aquests esforços no són "suficients" davant la grandària del problema.