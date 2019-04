AMP.- Prop de 4.800 persones participaran en les processons de Setmana Santa 2019 de Palma

Publicado 10/4/2019 12:50:26 CET

L'organització d'aquest any manté la reducció del nombre de processons implantada en 2018

PALMA DE MALLORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Prop de 4.800 persones --entre escolans, músics, portants i penitents-- participaran en les processons de Setmana Santa de Palma de 2019, que es duran a terme des del 12 d'abril fins al Divendres Sant, 19 d'abril, i en la qual sortiran les 33 Confraries de la ciutat en nou processons diferents.

Així ho ha explicat en roda de premsa el president de l'Associació de Confraries de Palma, Miquel Llabata, que ha afegit que l'organització d'aquest any no ha inclòs canvis respecte a l'any passat.

Llabata ha explicat que la direcció de 2019 ha apostat per mantenir la reducció implantada l'any passat, que va reduir de 17 a nou les processons de Setmana Santa, ja que això ha suposat "menys quantitat però més qualitat".

La Setmana Santa d'aquest any comptarà amb les 33 confraries de la ciutat i 47 passos, dels quals set són a pes. Llabata ha explicat que alguns dels passos pesen fins a 1.200 quilos, per la qual cosa es necessita un mínim de 28 persones per portar-ho.

PROCESSONS I HORARIS

El divendres 12 d'abril es durà a terme la 'Processó dels Estendards', que sortirà a les 19.30 hores del Convent dels Caputxines i acabarà a la Basílica de Sant Francesc. El pregó es durà a terme pel pare Antoni Canyelles Borràs, Vicari per la vida consagrada i la Pietat Popular i comptarà amb les veus de la coral de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Balears.

El dilluns 15 d'abril es duran a terme dues processons amb sortides a diferents hores. Es tracta de la Processó del Sant Crist', amb una sortida que s'efectuarà a les 20.15 hores des del Convent de Santa Clara, i una altra prevista a les 21.00 hores des de l'Església de Sant Joan de Malta.

El dimarts, dimecres i dijous --16, 17 i 18 d'abril-- seguiran les processons de la 'Verge Dolorosa', la del 'Sant Crist de Santa Creu', la del 'Camí de Getsemaní' i la del 'Crist de la Sang' per finalitzar amb l'última processó del 'Sant Enterrament', que sortirà de Sant Francesc a les 19.00 hores del Divendres Sant 19 d'abril.

L'ordre de sortida també respectarà les normes dutes a terme en 2018, que establien la sortida per ordre d'antiguitat. Així, la primera a sortir serà l''Antiquíssima Confraría de la Creu de Calatrava', constituïda el 1902, i l'última la de 'El nostre Pare Jesús de la Humilitat i La nostra Senyora de la Pau', constituïda el 2008.

Es calcula que les processons de Setmana Santa es duen a terme a Mallorca des de principis del s. XVI. La imatge de 'la Sang' presideix des de l'any 1564 la processó del Dijous Sant.

El programa de les processons de Palma d'aquest any ja està disponible a diverses esglésies i punts d'informació, un llibret de prop de 50 pàgines que inclou horaris, sortides i itineraris i que detalla les imatges dels estendards de cadascuna de les 33 confraries de Palma.

CONSTITUCIÓ DE LA NOVA JUNTA RECTORA DE L'ASSOCIACIÓ DE CONFRARIES DE SETMANA SANTA DE PALMA

Finalment, Llabata ha aprofitat per acomiadar-se després d'anys al capdavant de l'Associació de Confraries i ha avançat que la nova junta rectora de l'Associació --que durà a terme les processons de 2020-- estarà constituïda a la fi del mes de maig d'aquest any.

En aquest sentit, Llabata ha explicat que ara és el torn "de donar pas a gent nova" i que espera que en la nova Junta hi hagi persones "joves i dinàmiques", que puguin gestionar les processons amb "solemnitat i fe".