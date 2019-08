Apareix un cadàver surant en les aigües del Portitxol, a Palma

Publicado 11/8/2019 12:07:12 CET

Es tracta d'un home d'entre 40 i 45 anys sense signes de violència

PALMA DE MALLORCA, 11 Ag. (EUROPA PRESS) -

El cos sense vida d'un home d'entre 40 i 45 anys ha aparegut surant en les aigües del Portitxol, a Palma, a uns tres-cents metres de la costa.

Segons ha informat la Guàrdia Civil a Europa Press, el cadàver va ser trobat per un pescador que navegava per la zona durant el matí d'aquest dissabte.

El particular va avisar a la Guàrdia Civil i un equip del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) es va desplaçar fins al lloc, el va treure de l'aigua i el va traslladar al Club Nàutic del Portitxol amb llanxa.

Els agents han relatat que si bé caldrà esperar a saber els resultats de l'autòpsia, que s'obtindran aquest dilluns, tot apunta al fet que l'home portava amb prou feines unes hores sense vida.

Així mateix, el cos no presenta símptomes de violència, per la qual cosa podria tractar-se d'una mort per ofegament, ja que l'home portava tan sols un banyador.

El succés es troba sota investigació per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.