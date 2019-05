Aproven un decret per limitar els aliments precuinats a centres educatius i sanitaris

Publicado 17/5/2019 13:52:02 CET

Un de cada quatre nens a Balears sofreix problemes d'obesitat

PALMA DE MALLORCA, 17 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres un decret sobre la promoció de la 'Dieta Mediterrània' a centres educatius i de salut amb l'objectiu d'afavorir el consum de productes de proximitat i temporada i, així mateix, limitar els aliments precuinats com, per exemple, podrien ser la pizza, les croquetes o les hamburgueses.

Així ho ha informat després del Consell de Govern la consellera de Salut, Patricia Gómez, qui ha explicat que a Balears un de cada quatre nens sofreix problemes d'obesitat, per la qual cosa "contribuir a fomentar estils de vida saludables pot ajudar a prevenir-ho".

"És una qüestió cultural que ha de tractar-se des de la infància amb els petits hàbits. Si quan van a la cantina del col·legi en lloc d'entrepans o fruita es troben amb altres productes de brioixeria industrial és normal que para ells sigui còmode i atractiu i, per tant, acabin consumint-los", ha explicat Gómez.

Davant aquesta situació, el text aprovat fixa els requisits que han de complir els menús dels centres educatius i sanitaris amb patrons de dieta mediterrània i, així mateix, estableix la programació dels menús i la freqüència de consum setmanal.

Més concretament, en el cas dels centres educatius no sanitaris, preveu que, com a mínim, en els primers plats hi hagi una o dues vegades llegums per setmana i en els segons, que les guarnicions continguin amanides variades tres o quatre vegades per setmana.

En relació a les postres, es recomana fruita fresca i de temporada quatre cinc vegades a la setmana i entre els requisits d'elaboració destaca l'ús de l'oli d'oliva verge per cuinar i la presència d'aigua com a única beguda.

Així mateix, el projecte prohibeix la publicitat en centres educatius no universitaris d'aliments i begudes que no compleixin amb els criteris sobre el contingut nutricional que estableix la disposició normativa.

Amb tot, la Direcció general de Salut Pública i Participació vigilarà la planificació escrita dels menús i l'incompliment de les obligacions que preveu el decret pot suposar una infracció administrativa i la sanció corresponent.