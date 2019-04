Armengol assegura que la cultura és una "aposta ferma" del PSIB perquè "un poble culte és el que té futur"

Publicado 23/4/2019 14:32:49 CET

23 Abr.

La candidata del PSIB al Govern, Francina Armengol, ha assegurat aquest dimarts que la cultura és una "aposta ferma i valenta" dels socialistes per als propers comicis del 26 de maig amb l'incentivament del consum de cultura i la seva distribució, ja que "un poble culte és el que té futur i progressa".

Durant la seva visita a la Fira del Llibre a la plaça Major de Palma, Armengol ha afegit que, de fet, durant aquests quatre anys de legislatura "ja s'ha treballat d'una forma intensa per posar la cultura al dia" perquè, al seu judici, amb el passat Govern del PP aquest sector "va ser un dels grans oblidats", per la qual cosa ha instat la mobilització de l'electorat "per seguir canviant i avançant", "tant a Balears com en l'Estat".

En aquest sentit, a nivell nacional, el candidat del PSIB al Congrés, Pere Joan Pons, ha apuntat que "en deu mesos de Govern socialista s'han fet polítiques clares per fomentar la cultura al país, com la comissió per l'Estatut de l'Artista, que s'ha de desenvolupar la propera legislatura, o la Llei de Mecenatge".

"Hem demostrat el nostre compromís amb les polítiques culturals transversals, amb el foment de la lectura i amb l'increment de pressupost per a aquest àmbit, de la mateixa manera que hem garantit el diàleg, hem quadrat els comptes públics, hem desenvolupat polítiques socials i hem impulsat l'educació, la cultura i la I+D+i", ha argumentat Pons.

Per la seva banda, el candidat socialista per Mallorca en el Senat, Cosme Bonet, ha reivindicat els llibres i la lectura "com a millor forma d'accedir al coneixement i a la nostra memòria, per aprendre de capítols de la història que no han de repetir-se".

