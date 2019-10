Armengol assegura que "el model turístic està molt consensuat" i que "qui no està" en aquest diàleg "és el PP"

Publicado 1/10/2019 12:41:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assegurat aquest dimarts que "el model turístic està molt treballat i consensuat" a Balears, i que "els que no estan" en aquest diàleg "són els de el PP". "Si volen, que se sumin", ha postil·lat.

"Els convido a que es tranquil·litzin i a que treballin pel bé del país", li ha dit Armengol al portaveu del PP, Biel Company, en el transcurs d'una pregunta parlamentària durant la sessió de control al Govern al ple.

Armengol ha insistit que el Govern aposta "per l'equilibri, la sostenibilitat i la qualitat" del turisme, "a diferència del que es feia abans, que només es premiava la quantitat". També ha subratllat el treball per la diversificació i l'allargament de la temporada.

Igualment, la presidenta ha destacat l'augment de la despesa turística i la millora de les condicions dels treballadors a través dels convenis col·lectius. També ha celebrat que estan "afrontant la crisi de Thomas Cook des de l'acord i el diàleg, com sempre s'hauria d'haver treballat en aquesta Comunitat".

Per la seva banda, el president del PP balear, Biel Company, ha avisat a Armengol de la caiguda de la facturació del sector serveis i de la inversió en construcció, i ha retret a Armengol que "no fan política, es deixen portar per la corrent".