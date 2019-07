Armengol avala que hi hagi ministres de Podem: "No tindria cap problema"

Publicado 12/7/2019 12:48:39 CET

Enlletgeix a l'independentisme no posar facilitats per a un diàleg Estat-Generalitat

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Balears i secretària general del PSIB, Francina Armengol, ha assegurat aquest divendres que veuria amb bons ulls la presència de membres de Podem al futur Govern central.

"No tindria cap problema en què hi hagués ministres de Podem o altres càrrecs dins de l'administració estatal que siguin d'un altre partit polític", ha afirmat en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Ha recordat que ella ha governat en coalició la comunitat balear durant quatre anys i es disposa a fer el mateix una altra legislatura: "És evident que jo no puc dir el contrari. Jo ho he fet aquí i em funciona bé".

Armengol es pronuncia en aquests termes en plenes negociacions entre el PSOE i Podem que, entre els seus principals esculls, està la voluntat del partit de Pablo Iglesias d'estar present en el futur Executiu de Pedro Sánchez.

La presidenta balear ha reivindicat la seva victòria en les últimes eleccions autonòmiques, que veu com un aval al seu primer mandat, i que ha garantit que pugui haver-hi "durant almenys vuit anys un pacte de progrés a les illes".

RELACIONS ESTAT-GENERALITAT

Armengol ha opinat que no hi ha hagut "passos enrere" en el diàleg que la Generalitat i Sánchez van explorar abans de les eleccions generals, i ha assegurat que el Govern central està compromès a cercar solucions per a Catalunya.

La presidenta socialista ha enlletgit a l'independentisme que "tampoc no li ha posat fàcil" a Sánchez, i ha demanat a les formacions sobiranistes catalanes que vegin a Sánchez com una oportunitat per al diàleg i no com una amenaça.

"A Catalunya fa moltíssim temps que hi ha immobilisme i això no és bo per als catalans. Els dos costats han de donar passos --Generalitat i Estat-- i el món independentista ho ha de posar més fàcil", ha resumit Armengol.

Sobre el pacte JxCat-PSC per governar la Diputació de Barcelona que ha generat polèmica a Catalunya, ha assegurat que ella ho valora "molt positivament" i no que veu problema en què els socialistes teixeixin pactes amb independentistes.

"Crec que que és lògic que s'arribi a acords per a la governabilitat de les institucions", ha conclòs la presidenta, que ha interpretat que els ciutadans voten als partits perquè pactin, no perquè s'enfrontin i es prestin al bloqueig.