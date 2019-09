Armengol compareixerà en el Parlament per tractar la necessitat de finançament autonòmic de Balears

Publicado 3/9/2019 18:38:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha registrat aquest dimarts una sol·licitud per comparèixer de forma voluntària en el Parlament per afrontar les necessitats de finançament autonòmic de la Comunitat conjuntament amb tots els grups polítics als quals ha demanat "altura de mires". També instarà l'Estat a cercar la fórmula legal per garantir l'arribada dels 177 milions pendents dels recursos de 2019 que ha recordat que són "innegociables".

Segons ha informat Armengol en una roda de premsa després de la celebració de les Jornades Parlamentàries del PSIB de Balears, la iniciativa socialista, que també ha estat signada per Podem, sol·licita, a més, la convocatòria del Consell de Política Fiscal per "afrontar les incerteses de cara als objectius de l'estabilitat pressupostària i financera de 2020", ha afegit.

Armengol ha demanat a la resta de grups polítics de les Illes que deixin de costat les seves sigles de partit i els ha animat a treballar conjuntament, tant a Balears com a nivell estatal, en la millora del finançament de les comunitats, un fet que ha considerat com "una qüestió d'estat".

A més, la presidenta ha recordat que el Govern es troba actualment treballant en l'elaboració dels pressupostos de 2020 en els quals "les prioritats seguiran sent els 'Acords de Bellver' i les polítiques relacionades amb l'aposta per una economia més diversificada, l'extensió dels drets la ciutadania, la mobilitat, i l'habitatge".

En aquest sentit, Armengol ha afirmat que en l'inici del nou curs polític el Govern preveu "agilitar les polítiques iniciades el 2015", encara que ha reconegut que la situació "és molt diferent" i ha considerat que estan davant "un moment econòmic bo". Així ha indicat que "seguiran en la línia de diàleg i el consens polític", per acordar aquelles polítiques que consideren necessàries per a Balears.

Respecte a les dades del Ministeri de Treball publicades aquest dimarts que indiquen que els afiliats a la Seguretat Social a Balears han augmentat a l'agost un 2,19% (12.606 persones) respecte al mateix mes de 2018, Armengol ha afirmat que la Comunitat ha tingut "el millor agost de la història en afiliacions a la seguretat social".

Per la seva banda, la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Sílvia Cano, ha anunciat que, més enllà dels pressupostos, el PSIB proposarà un Pla Autonòmic per a la Conciliació i impulsaran l'Oficina d'Atenció Integral a les persones Lgtbi, així com mesures per contribuir a la solidaritat internacional, en referència a la crisi dels refugiats.

Així mateix, Cano ha afirmat que el grup socialista també preveu impulsar una Llei de Mobilitat Sostenible a més de plantejar al Parlament que s'adhereixi a la Vaga Mundial pel Clima el divendres 27 de setembre.