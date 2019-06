Armengol es mostra "orgullosa" dels 'Acords de Bellver' i diu que governarà des del "rigor i l'honestedat"

Publicado 27/6/2019 18:33:28 CET

"Governi qui governi reivindicarem davant Madrid el que és just per a Balears"

PALMA DE MALLORCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assegurat aquest dijous en el seu torn de rèplica en el ple d'investidura en el Parlament que està "orgullosa" dels 'Acords de Bellver' i que governaran des de "la transparència, el rigor i l'honestedat".

Durant la seva intervenció, ha remarcat també que els 'Acords de Bellver' "no ho són tot" el que faran sinó que "són el full de ruta i el mínim" al que es comprometen. "Tenim una responsabilitat històrica de repetir un govern progressista i consolidar les polítiques que van començar el 2015", ha remarcat.

A més, també ha dit que aniran "Madrid amb el cap alt i les reivindicacions molt clares", com la petició d'un sistema de finançament just o el règim fiscal, entre unes altres. "Governi qui governi reivindicarem davant Madrid el que és just per a Balears", ha asseverat.

Armengol s'ha dirigit líder de l'oposició, el portaveu del PP, Biel Company, i ha criticat que en la seva intervenció no tingués ni una sola paraula per a polítiques de "dependència, cronicitat", o que "no hagi esmentat el món de la cultura, l'universitat o la investigació".