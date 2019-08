Ascendeixen a deu els migrants interceptats després d'arribar a Menorca en pastera

Publicado 13/8/2019 17:55:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Ag. (EUROPA PRESS) -

Els migrants interceptats aquest dimarts a Menorca després d'arribar en pastera, a cala Biniancolla a Punta Prima (Sant Lluís), han ascendit a deu.

Segons han informat des de la Delegació del Govern, dos joves s'han presentat a la recepció d'un hotel a les 04.45 hores dient que eren menors i que acabaven d'arribar en pastera.

Després d'això, s'ha iniciat un operatiu policial per mar i per terra per interceptar a la resta de migrants arribats a l'illa.

S'estima que a l'embarcació, que encara no ha estat trobada, podrien haver arribat entre 10 i 13 persones procedents d'Algèria encara que, de moment, se n'han trobat solament a deu.

Segons ha informat el delegat del Govern en funcions, Ramón Morey, han trobat el telèfon mòbil d'un dels migrants i, en aquests moments, estan investigant els enregistraments per veure quanta gent viatjava exactament en la pastera.

A més, ha indicat que el departament de Serveis Socials del Consell de Menorca es farà càrrec dels menors, mentre que els adults seran portats a un centre d'internament de la península.

Així mateix, ha assenyalat que aquests migrants no volien arribar a Menorca, però les "males condicions" els van fer canviar de rumb. Morey ha assegurat que la seva destinació era la península per arribar posteriorment a països com França o Bèlgica.