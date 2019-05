Àustria.- L'escàndol de Strache per un vídeo a Eivissa fa caure en els sondejos a l'ultradreta austríaca

Publicado 20/5/2019 18:07:35 CET

BERLÍN, 20 Maig (Reuters/EP) -

El Partit de la Llibertat (FPO) ha perdut cinc punts en intenció de vot després de l'escàndol que ha obligat a dimitir al vicecanceller, Heinz-Christian Strache, gravat a Eivissa mentre suposadament oferia amañar contractes públics a canvi de suport electoral.

Així figura en un sondeig de Research Affairs per al portal Oe24, segons el qual el FPO obtindria el 18 per cent dels sufragis en cas d'eleccions. El seu soci de coalició, el Partit Popular de Sebastian Kurz, creix en canvi quatre punts, fins al 38 per cent.

Strache, de l'ultradretà Partit de la Llibertat (FPO), apareix en un vídeo gravat a Eivissa el 2017 en el qual presumptament promet contractes estatals a un contacte d'un oligarca rus a canvi de suport polític. L'escàndol ha trencat el Govern austríac.

Les dues formacions han compartit govern durant aquests anys, però ara l'escàndol polític ha elevat al màxim la tensió i no es descarta una ruptura total de l'aliança. El president d'Àustria, Alexander Van del Bellen, ha proposat la celebració d'eleccions al setembre.

AUGMENTA LA PRESSIÓ SOBRE EL CANCELLER AUSTRÍAC

La coalició de govern a Àustria amenaça de fer aigües definitivament després de l'abrupta sortida del vicencanciller, i ha augmentat la pressió al cap de Govern, Sebastian Kurz, perquè es desfaci també del ministre de l'Interior, Herbert Kickl.

El debat se centra ara en si l'aliança que comparteixen els dos partits pot si més no aguantar de forma interina fins a la celebració dels propers comicis. El responsable dels assumptes europeus dins de l'Executiu, Gernot Bluemel, un aliat clau de Kurz, ha posat ara en el punt de mira al ministre d'Interior.

Herbert Kickl liderava el FPO al moment de la conversa captada a Strache. "Espero que el canceller suggereixi al president que el ministre de l'Interior ha de ser apartat del Govern", ha declarat Bluemel en una entrevista amb la cadena estatal ORF.

El nou líder del FPO, Norbert Hofer, ja ha advertit que tots els membres d'aquest partit abandonarien en bloc l'Executiu si Kickl és destituït. "És alguna cosa que no podríem acceptar", ha subratllat Hofer, qui ha assegurat que ja ha rebutjat una oferta de Kurz per deixar fora de la coalició al titular d'Interior.

Entretant, Strache evita assumir responsabilitats pel que considera un "assassinat polític". L'exvicecanceller ha assegurat que la conversa captada en el vídeo no va derivar en cap cas en intercanvis de favors o diners i que l'únic crim comès és l'enregistrament encobert d'un sopar privat.