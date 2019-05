Autoritzada la licitació de les obres del convent de Sant Diego d'Alaior

Publicado 17/5/2019 13:41:35 CET

MENORCA, 17 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern d'aquest divendres ha autoritzat una despesa d'un màxim de 839.693,28 euros per a la licitació de les obres en el convent de Sant Diego d'Alaior, conegut com Pati de sa Lluna, amb la finalitat de redistribuir els espais per a ús de centre de gastronomia i rehabilitar les pintures murals.

L'Agència d'Estratègia Turística de Balears (Aetib) és propietària del convent de Sant Diego, un convent franciscà del segle XVII catalogat com Bé d'Interès Cultural (BIC) des de l'any 1993, ha informat en la roda de premsa posterior al Consell de Govern, la portaveu de l'Executiu balear, Pilar Costa.

L'Aetib va presentar el projecte en el Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible 2016, perquè les actuacions anessin finançades amb la recaptació de l'impost sobre les estades turístiques d'acord amb la finalitat de recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural de Balears.

El projecte, amb un import total de 884.693,28 euros, va ser aprovat per la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible al gener de 2017. El passat 15 de gener, l'Ajuntament d'Alaior va atorgar el permís d'instal·lació i obres, i és per això que ara ja es pot licitar l'expedient.

El projecte consisteix en la finalització de la rehabilitació integral del convent de Sant Diego; la instal·lació completa de la climatització; la finalització de dues sales per albergar un nou ús, plantejat com a centre de gastronomia menorquina; la neteja i la impermeabilització de l'aljub; la restauració completa de les pintures murals i la col·locació de les ja restaurades, i la restauració de totes les claus de volta.