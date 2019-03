Balears lidera la llista de comunitats amb major nombre de Pimes exportadores del sector serveis

Publicado 27/3/2019 18:53:46 CET

Balears lidera la llista de comunitats amb major nombre de Pimes exportadores en el sector serveis, amb prop d'un 64 per cent de petites i mitjanes empreses que venen els seus serveis fora d'Espanya, segons el primer informe de l'Observatori Mesias de Pimes Exportadores, en col·laboració amb Iberinform, que s'ha presentat aquest dilluns a la Universitat CEU San Pablo, a Madrid.

Segons ha informat Iberinform en un comunicat, l'informe ha estat desenvolupat per Mesias, el sistema d'intel·ligència de marca Espanya al servei d'Espanya Global --antiga Marca Espanya-- que té la vocació de monitoritzar i analitzar l'estat i evolució de l'exportació en la Pime a Espanya.

Per sectors, en el conjunt espanyol Indústria i Serveis lideren l'activitat exportadora en nombre d'empreses amb el 48,6% i el 38,3%, respectivament, seguit pel sector Transportis, que representa el 6,2%. L'anàlisi llança una clara tendència a l'especialització sectorial de l'activitat exportadora per Comunitats Autònomes.

Al costat de Balears, són Ceuta (100%), Melilla (85,7%) i Canàries (73,2%) les Comunitats que encapçalen el rànquing amb major nombre d'empreses exportadores en el sector serveis.

S'HAN ANALITZAT PROP DE 30.000 PIMES

Amb una mostra de 470.000 empreses, en la qual s'ha analitzat el perfil de la pime exportadora a Espanya sobre un total de 29.998 pimes, les dades de l'informe constaten que les pimes exportadores investigades aglutinen el 78,5% de l'ocupació total que aquestes generen. Tan sols el 47,3% compten amb un Equip Gestor amb experiència prèvia. I, cal destacar, que l'ocupació femenina amb prou feines supera un 3,0% de l'ocupació total.

Les vendes de les pimes exportadores investigades han registrat un creixement positiu continu al llarg del període analitzat, mentre que s'ha produït una certa tendència a la convergència entre els terminis mitjans de cobrament i pagament. El 79,8% de les pimes analitzades presenten activitat exportadora. D'aquestes, el 45,9% són empreses familiars, presentant majors ràtios: Ceuta (71,4%), Castella i Lleó (60,6%) i La Rioja (59,5%).

LA RIOJA LIDERA LES EXPORTACIONS EN EL SECTOR INDUSTRIAL

En aquest sentit, La Rioja lidera el rànquing en el Sector Industrial amb el 76,0% de les seves Pimes exportadores pertanyents a aquest sector, seguida per la Comunitat Foral de Navarra, amb el 69,7%, i el País Basc, amb el 63,6%.

El director general de Mesias, José María Cubillo, ha destacat la necessitat de fomentar la cultura de la intel·ligència de mercat i la internacionalització de les Pimes, amb l'objectiu de veure l'exportació no com un repte, sinó com una oportunitat. "Les empreses exportadores generen més ocupació i de major qualitat", ha apuntat. Així mateix, Cubillo ha incidit en la importància de la diversificació de mercat.

En la presentació també ha participat el director general d'Internacionalització de l'Empresa d'ICEX Espanya Exportació i Inversions, Javier Serra, qui ha subratllat "la necessitat de recolzar a les empreses en la seva tasca internacional i conèixer nous instruments de planificació d'activitats i d'intel·ligència comercial".

Al costat d'ell han participat el director general d'Iberinform, Ignacio Jiménez; el rector de la Universitat CEU San Pablo, Antonio Calvo; i el director general de l'Oficina de l'Espanya Global, Joaquín Arístegui, que ha apel·lat a la qualitat democràtica i la política d'Estat per a la defensa reputacional de la marca Espanya.