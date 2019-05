A Balears la situació és "especialment delicada" per accedir a un habitatge, segons pisos.com

Publicado 30/4/2019 11:30:13 CET

Presenta una de les majors caigudes en ocupació i, no obstant això, té els pisos en venda amb el preu més alt per metre quadrat

PALMA DE MALLORCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

A Balears la situació per accedir a un habitatge és "especialment delicada", ja que presenta una de les majors caigudes en ocupació (-7,19 per cent) i un increment d'aturats (55,95 per cent) durant el primer trimestre de 2019 i, al mateix temps, els pisos en venda tenen el preu més alt per metre quadrat, 2.922 euros.

Així ho revela l'última anàlisi de pisos.com, en el qual es comparen les xifres de l'última Enquesta de Població Activa (EPA) i l'Informe trimestral de preus de venda de l'empresa, i que també indica que els immobles de les Illes es van encarir un 2,20 per cent de desembre de 2018 a març d'aquest any.

A nivell nacional ocorre el mateix patró, el nombre d'aturats ha pujat en 49.000, fins a situar-se en 3.354.200 persones, igual que el preu de l'habitatge en venda a Espanya que també ha pujat un 1,68 per cent de desembre de 2018 i març de 2019.

"Mentre segueixi pujant el preu de les propietats i l'ocupació no, serà complicat que l'activitat immobiliària mantingui el ritme", ha sostingut el director d'Estudis de pisos.com, Ferran Font.

D'altra banda, en termes més concrets, pel que fa a la taxa d'atur femenina (16,74 per cent) és més alta que la masculina (12,90 per cent), la qual cosa, "unit a la bretxa salarial", "posa en relleu els majors obstacles que han de salvar les dones per ser propietàries". "Les diferències per gènere segueixen sent substancials i a l'hora de comprar un habitatge, aquest fet suposa un important handicap", ha subratllat Font.