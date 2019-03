Balears va registrar 191.088 pensions al març amb una quantia de 912,94 euros, un 5,6 per cent més que el 2018

Publicado 26/3/2019 10:19:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

El nombre de pensions contributives a Balears es va situar en 191.088 en el mes de març, amb una quantia mitjana de 912,94 euros, la per sota de la mitjana nacional que és de 986,71 euros, segons les dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

La quantia mitjana de les pensions a Balears ha registrat un increment del 5,6 per cent enfront d'un augment nacional del 5,7 per cent.

De les 191.088 pensions registrades a les Illes, 6.158 són d'orfandat, amb una quantia mitjana de 353,08 euros; 126 són famílies nombroses que perceben una mitjana de 572,01 euros; 17.008 són per incapacitat permanent amb una mitjana de 891,57 euros; 123.341 són per jubilació, amb una percepció mitjana de 1.043,69 euros; i 44.455 són per viduïtat, amb una mitjana de 636,86 euros.

A Espanya, el conjunt del sistema aconsegueix un total de 9.705.436 pensions contributives, un 1,27% més respecte a l'any passat: 6.010.977 són per jubilació; 2.358.581 corresponen a viduïtat; 954.552 a incapacitat permanent; 339.082 a orfandat i 42.244 a favor de familiars.

La nòmina mensual de pensions contributives de la Seguretat Social aconsegueix en els 9.576.479 milers d'euros. La pensió mitjana de jubilació ascendeix a 1.133,94 euros, la qual cosa representa un

augment del 5,08% respecte a l'any passat. La pensió mitjana del sistema, que comprèn les diferents classes (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars), arriba als 986,71 euros mensuals, la qual cosa suposa un augment interanual del 5,69%.