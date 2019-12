Balears va registrar 313 desnonaments per impagament de lloguer en el tercer trimestre, una baixada del 8,2%

Publicado 11/12/2019 17:39:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

Els desnonaments per impagament de lloguer han baixat un 8,2% a Balears durant el tercer trimestre de 2019, fins als 313, si bé segueixen sent majoritaris i suposen gairebé el 80% del total de llançaments a la Comunitat, segons dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Entre l'1 de juliol i el 30 de setembre d'aquest any, els jutjats de primera instància i primera instància i instrucció de les Illes han practicat un total de 396 llançaments, un 12,4% menys que en el mateix trimestre de 2018. D'ells, 74 van derivar d'execucions hipotecàries (baixen un 28,8%) i els nou restants van obeir a altres causes.

Les execucions hipotecàries, en total 99, són un 9,2% menys que en el mateix període de l'any anterior.

D'altra banda, a Balears es comptabilitzen 98 procediments verbals possessoris en tràmit per ocupació il·legal d'habitatges.

ACOMIADAMENTS I CONCURSOS

Les dades del CGPJ contenen altres variables per mesurar els efectes de la crisi. Així, els Jutjats socials de Balears van rebre 624 demandes per acomiadament en aquest període.

D'altra banda, el nombre de concursos presentats a Balears durant el tercer trimestre de l'any, comptabilitzant els presentats en els jutjats del mercantil i els de persones físiques registrats en els jutjats de primera instància i de primera instància i instrucció, ha mostrat un increment del 21,3% respecte al tercer trimestre de 2018. En total se n'han presentat 57, dels quals 20 van correspondre a persones físiques no empresaris.

En els jutjats del mercantil s'han presentat 37 concursos a Balears, un 32,1 per cent més que en el tercer trimestre de l'any anterior.

En canvi, en relació als concursos presentats per persones físiques en els jutjats de primera instància i primera instància i instrucció, se n'han registrat 20 en total a Balears, per la qual cosa han augmentat el 5,3 per cent respecte al tercer trimestre de 2018.