Ballester subratlla que a Cs no tenen "primàries de paperot" pel que "no ha de sorprendre que es presentin candidats"

Publicado 28/1/2019 12:05:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cs al Parlament balear, Olga Ballester, ha declarat aquest dilluns que en el seu partit no tenen "primàries de paripé" i que per això "no ha de sorprendre que es presentin candidats".

Així s'ha expressat Ballester durant una roda de premsa, després de ser preguntada per la possibilitat que Marc Pérez-Ribas, membre de l'agrupació de Cs a Palma, es presenti com candidat enfront de l'actual portaveu, Xavier Pericay, com ha publicat 'Diari de Mallorca'.

Ballester ha indicat que precisament aquest dilluns Pericay assisteix a l'executiva del partit, on se l'informarà sobre les dates de les primàries i com s'han de dur a terme.

Per això, la diputada ha matisat que encara no coneixen si es presentaran diversos candidats i ha volgut obrar amb cautela perquè "tot sigui com toca i no siguin enraonies".

Respecte a Pérez-Ribas, Ballester ha rebutjat fer valoracions d'una hipotètica candidatura i s'ha limitat a assenyalar que és "un afiliat que està en l'agrupació de Palma i que treballa molt bé".