Borràs (PSIB) posa d'exemple els països del nord d'Europa per establir un àrea de control d'emissions marítimes

Publicado 14/10/2019 17:17:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputat socialista balear Damià Borràs ha posat d'exemple els països del nord d'Europa, així com el mar Bàltic, per apostar per un establiment d'un àrea de control de les emissions contaminants dels vaixells en el Mediterrani, així com proposa la seva formació.

Així s'ha mostrat Borràs referent a la Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista que es votarà aquest dimarts en el Parlament i que aposta per impulsar un àrea de control en Balears per "protegir l'activitat econòmica i el medi ambient, de forma transitòria de cara a un futur que passa per un altre tipus de propulsió en els vehicles de transport marítim", ha explicat el diputat socialista.

Borràs ha recordat que "la Llei de Canvi Climàtic, aprovada la passada legislatura i pionera a Espanya i a Europa, contempla la necessitat d'establir una àrea de control d'emissions en el conjunt del Mediterrani".

"És fonamental per garantir el futur d'unes comunicacions marítimes que són un dels elements més greus d'accions contaminants per emissions de diòxid de sofre i de nitrogen", ha argumentat.

De fet, Borràs ha advertit que "l'any passat, només les emissions marítimes, van ser superiors a les del conjunt de vehicles a motor matriculats de tots els països de la Unió Europea", per la qual cosa "són un dels elements contaminants més importants".

CANO CELEBRA ELS VUIT MILIONS DEL GOVERN CENTRAL PER A BALEARS PER PAL·LIAR LES MESURES DE THOMAS COOK

La portaveu socialista en el Parlament, Sílvia Cano, ha volgut parlar, a més, de l'aprovació per part del Consell de Ministres del Reial decret Llei amb mesures concretes per pal·liar els efectes de la fallida de Thomas Cook.

En aquest sentit, ha recordat que a Balears li corresponen vuit milions d'euros per "recuperar la connectivitat aèria, consolidar i millorar la diversificació i la destinació turística".

A més, ha dit, les mesures també suposaran l'ampliació de la bonificació els fixos discontinus als mesos d'octubre i desembre d'aquest any i al febrer i març de 2020, 200 milions d'euros per atendre les necessitats financeres de les empreses afectades, recursos per avançar cap a una destinació turística intel·ligent i fins el 500 milions d'euros per a actuacions de millora de la competitivitat.

Cano ha criticat, a més, la postura del PP respecte a aquest tema. "No sabem que farà el PP, que es posa darrere de la pancarta del sí al turisme però a l'hora de la veritat vota en contra del sector, com ja va fer al març rebutjant amb el seu vot les bonificacions als fixos discontinus", ha argumentat.

Per això, la portaveu socialista ha demanat a Company que "digui clarament si recolzarà la convalidació del Reial decret Llei amb les mesures per mitigar la caiguda de Thomas Cook o impediran que ens arribin aquests recursos que donaran oxigen al sector".

Finalment, Cano també ha valorat positivament que el Govern d'Espanya hagi trobat la fórmula per pagar les bestretes a compte a les comunitats autònomes, per les quals Balears rebrà 101,6 milions d'euros. "És la primera vegada que un Govern en funcions i amb els pressupostos prorrogats reparteix aquests fons a les autonomies", alguna cosa que "mostra el seu compromís amb el manteniment de l'Estat del Benestar", ha conclòs la portaveu parlamentària socialista.