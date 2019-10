Una de cada quatre persones sofrirà algun trastorn de salut mental al llarg de la seva vida, segons l'Osmib

Publicado 10/10/2019 11:10:09 CET

A Balears al voltant de 185.000 persones han estat diagnosticades d'algun tipus de trastorn de salut mental

PALMA DE MALLORCA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una de cada quatre persones sofrirà algun tipus de trastorn mental al llarg de la seva vida, segons les dades que l'Oficina de Salut Mental de Balears(Osmib) ha fet públics aquest dijous, Dia Mundial de la Salut Mental.

Segons ha informat la Conselleria de Salut i Consum en una nota de premsa, l'Oficina, juntament amb les entitats del tercer sector, ha impulsat activitats divulgatives durant aquest dia per sensibilitzar a la ciutadania sobre la malaltia mental i informar dels serveis disponibles per a la població.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha catalogat els problemes de salut mental entre els de "més prevalença" a nivell mundial, i en el cas de Balears al voltant de 185.000 persones han estat diagnosticades d'algun tipus de trastorn de salut mental.

Més concretament, del total de persones diagnosticades, 150.000 resideixen a Mallorca; 15.000, a Menorca, i 20.000, a Eivissa i Formentera. Unes 5.000 sofreixen un trastorn mental greu.

Aquest any, la Confederació Salut Mental Espanya celebra el Dia Mundial de la Salut Mental sota el lema 'Conect@ amb la vida' i, per aquest motiu, l'Osmib ha elaborat un programa coparticipatiu per totes les entitats del tercer sector de les illes.

ACTIVITATS DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL

S'han programat activitats amb caràcter "participatiu, inclusiu i obert" a tota la població amb l'objectiu de transmetre de forma directa la informació relacionada amb les persones que tenen algun tipus de trastorn mental, i afavorir així el contacte social.

El coordinador de Salut Mental Balears, Oriol Lafau, ha explicat que des de l'Osmib s'ha impulsat un grup de treball contra l'estigma. "No n'hi ha prou amb donar informació, cal conèixer, viure, interactuar per entendre. ", ha dit.

A Mallorca s'han programat activitats obertes al públic i en les quals es pot participar. Concretament, al polígon de Son Bugadelles de Santa Ponça la Fundació Deixalles organitza un matí de festa amb música, ball, lectura de relats i berenar.

A Manacor, l'entitat 3 Salut Mental organitza una fideuá solidària, un mandala humà, el concert d'Horris Kamoi i un acte homenatge a les víctimes de la torrentada de Sant Llorenç.

A l'Hospital Psiquiàtric de Palma, durant la tarda podrà visitar-se una exposició; una altra de les activitats seran 'les biblioteques humanes', persones que relataran les seves experiències. Per concloure, els assistents podran gaudir de l'obra de teatre de Gori Artieta, una exhibició de la policia muntada de Palma i de la mostra de teràpia assistida amb cavalls.

'Menorca contra l'estigma' és el lema de les Jornades de la Salut Mental 2019 que l'Àrea de Salut de Menorca i la Fundació Hestia han organitzat per celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental.