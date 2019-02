Carmen Soler, reelegida presidenta de l'ONCE a Balears i Josep Vilaseca, com a delegat

Publicado 11/2/2019 16:43:45 CET

Carmen Soler ha estat reelegida com a presidenta del Consell Territorial de l'ONCE a Balears i Josep Vilaseca ha renovat com a delegat territorial. Tots dos càrrecs han sorgit de les eleccions celebrades el mes de desembre passat en l'ONCE.

En un comunicat, han informat que Soler i Vilaseca s'han compromès "durant els pròxims quatre anys per a tractar de millorar la qualitat de vida" de les persones cegues i la resta de persones amb discapacitat, "tractant d'atendre els seus requeriments i necessitats".

Segons han assenyalat, l'ONCE ha experimentat un augment de vendes del 5,42% l'any passat a Balears, la qual cosa, tal com han explicat, "garanteix el seu nivell d'inversió social destinada íntegrament" a "la millora de la qualitat de vida i a oferir oportunitats per a les persones cegues i amb discapacitat d'aquesta comunitat autònoma".

De fet, en 2018, un total de 41 persones es van incorporar com a nous afiliats a l'organització a Balears en perdre tota o part de la visió, i van rebre "un suport integral" per a intentar cobrir les seves necessitats laborals, educatives i culturals, "com ja ocorre amb els 1.279 afiliats a la regió, sent 101 estudiants".

D'altra banda, en matèria d'ocupació, l'ONCE va realitzar 27 contractes indefinits a venedors dels seus productes de joc, la qual cosa suposa un fiançament de l'ocupació de qualitat i situa la plantilla mitjana a la fi de 2018 en 546 venedors, tots ells persones amb discapacitat.