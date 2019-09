El CEIP Puig d'en Valls sofreix inundacions en 8 aules perquè no ha finalitzat la impermeabilització del terrat

Publicado 12/9/2019 16:56:34 CET

EIVISSA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Puig d'en Valls (Eivissa) ha sofert inundacions aquest dijous en vuit aules a causa de les pluges a l'Illa, ja que encara no s'ha finalitzat la impermeabilització del terrat del centre, segons ha informat la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

Les classes afectades són els grups de tercer a sisè de primària, per la qual cosa la direcció del centre ha reorganitzat la ubicació de l'alumnat d'aquestes aules.

Davant la nova alerta taronja decretada a partir de les 00.00 hores i fins a les 15.00 hores d'aquest divendres, el centre ha recomanat a les famílies dels alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària que no portin als nens al centre si no és necessari, ja que les aules no es poden usar si plou. En cas que acudeixin estaran atesos en altres dependències del centre.

Els altres nivells podran dur a terme les activitats lectives amb normalitat a les seves aules. Està previst que les obres finalitzin el 3 d'octubre, ha recordat el Govern.