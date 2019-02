Cladera assegura que l'aprovació del REB és una "molt bona notícia" i un avanç significatiu" per a les Illes

Publicado 25/2/2019 16:11:23 CET

EIVISSA, 25 Febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern, Catalina Cladera, ha considerat aquest dilluns que l'aprovació del Règim Especial de Balears (REB) per part del Consell de Ministres "és una molt bona notícia" i un "avanç significatiu per a Balears".

Cladera, durant la seva visita a Eivissa, ha assegurat que "ja els agradaria a molts partits haver pogut aprovar un règim especial quan estaven governant", recordant que el REB de Balears datava de 1998 i no s'hi havia fet donat "cap pas fa 20 anys per compensar la insularitat".

Així, ha reiterat que el Govern ha treballat "intensament" des del primer minut amb el Govern nacional i s'ha complert l'objectiu marcat d'avançar en l'instrument de compensar aquesta insularitat.

La consellera ha dit, a més, que els partits que sempre han recolzat el REB i ara no estan d'acord "ja sabran ells l'explicació que han de donar" però, per a Balears, "és un avanç significatiu i un objectiu de legislatura que s'ha pogut complir".

"És un pas en el camí, encara que cal seguir avançant i treballant", ha insistit Cladera, qui ha considerat que el nou REB sí compensa la insularitat en "tots els seus eixos". "Amb aquest instrument, l'Estat sí està obligat a complir amb Balears", ha afegit.

Cladera ha afirmat a més que no entrarà a respondre crítiques i ha defensat que el Govern ha negociat "intensament" el nou REB, presentant una proposta "seriosa i contundent".

"S'ha treballat amb Canàries de la mà per millorar els costos de la insularitat i la seva compensació, com ha estat el 75 per cent de descompte en el transport aeri i marítim", ha conclòs, recordant que desitja que el Govern canari s'uneixi a treballar amb el de Balears "i que cadascun sàpiga com defensar millor els seus interessos".