Cladera reforça el compromís del PSIB per a la creació d'un centre d'Arts Plàstiques a Felanitx

Publicado 20/5/2019 17:51:20 CET

El projecte seguiria les directrius de l'artista mallorquí Miquel Barceló

PALMA DE MALLORCA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha explicat aquest dilluns que una de les bases de la política cultural de la formació serà l'impuls a la compra de l'edifici de l'antic Sindicat de Felanitx per crear un centre d'Arts Plàstiques, gestionat segons les directrius de l'artista felanitxer Miquel Barceló.

Amb això, el Consell de Mallorca tindria "un altre eix cultural més", que juntament amb el Teatre Principal, el Centre de la Misericòrdia i el Museu de Mallorca conformarien "el motor de la política cultural" de la institució insular.

La política cultural de PSIB passa a més, segons ha anunciat Cladera, per estendre el catàleg d'activitats culturals del Consell de Mallorca als ajuntaments de l'illa. Els socialistes pretenen amb això crear més connexió entre les administracions i fomentar el consum d'oci cultural en tots els municipis de Mallorca.

Per la seva banda, el candidat a l'Ajuntament de Palma, José Hila, ha recordat el projecte de reforma de l'antiga presó de Palma. Aquesta contempla l'edificació d'un Centre de Recursos de Creació Contemporània, 103 habitatges protegits, una escoleta de zero a tres anys i una residència per a creadors.

"La cultura és transformadora de la ciutat, per això els socialistes de Balears apostem pel foment als artistes residents a les illes", ha expressat Hila.

LLEI DE LA CIÈNCIA

"A més de la projecció cultural, és important parlar de la creació de coneixement", ha comentat Cladera davant els periodistes, citats precisament les portes de l'antiga presó de Palma.

Per això, el PSIB-PSOE ha previst al seu programa electoral una 'Llei de la Ciència' que, "lligada a un 'Pacte per la Ciència', estendria i afavoriria la investigació. Aquest 'pacte', preveu, a més, una 'agència d'investigació', encara que de moment, no s'han donat més dades d'aquest projecte.

BEQUES ERASMUS I EU-CaRE

Finalment, en la presentació de les polítiques culturals i d'innovació, la candidata al Parlament Europeu, Alícia Homs, ha expressat el compromís dels socialistes amb dotar de més fons a dos projectes de mobilitat europea que, per a ella, són "fonamentals".

Es tracta dels programes d'intercanvi Erasmus i EU-CaRE, dos programes d'intercanvi en els quals, segons la candidata, "s'han de destinar més fons". "No hi ha major riquesa que el coneixement d'altres cultures", ha conclòs Homs.