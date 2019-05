El comerç minorista arriba quasi al 100% d'ocupació a les zones 'prime' de Palma

Publicado 20/5/2019 14:17:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

El sector del comerç minorista arriba quasi al 100% d'ocupació a les zones 'prime' de Palma, tenint els carrers de Jaume III i Sant Miquel, una taxa de disponibilitat per sota del 4%, segons la sisena edició de l''Estudi de mercat de locals comercials' de Gesvalt.

En l'estudi, es destaca també el descens en la disponibilitat del Passeig del Born, que ha ocupat en un any dos dels quatre locals disponibles. En aquest carrer s'ha produït "la fita més significativa" de 2018 amb l'aposta d'Inditex per aquesta ubicació.

Tal com indiquen, la signatura va comprar l'edifici de Telefónica i el va transformar en una botiga de Zara Home, per la qual cosa "posiciona al passeig com l'eix comercial principal de la ciutat".

El Passeig del Born compta amb 46 locals i una disponibilitat del 4,35% (amb una renda 'prime' de 200 euros el metre quadrat al mes); Sant Miquel disposa de 98 locals i una disponibilitat de l'1,10%. Els seus locals de renda 'prime' costen 170 euros el metre quadrat al mes. A Jaume III hi ha 98 locals amb una disponibilitat del 3,05% i els seus locals 'prime' són de 145 euros el metre quadrat al mes.

Segons han assenyalat, la "situació excepcional" de Mallorca com a destinació turística a nivell internacional fa que sigui "un valor segur" per a "les marques més prestigioses". D'aquí, expliquen, que s'hagi produït "l'arribada de Xiaomi a la ciutat "amb l'obertura d'una botiga física a Jaume III, una dels carrers comercials més cars de la capital de l'illa.

A més, la cadena de sabatilles Snipes també ha obert el seu primer establiment a Palma al carrer Sant Miquel, accelerant així la seva expansió a Espanya que va començar el 2017 amb obertures a Barcelona, Múrcia i Madrid.

D'altra banda, encara es desconeix l'impacte a mig termini que pot tenir l'aprovació inicial del Pla d'Equipacions Comercials de Mallorca, amb el qual s'ha limitat la construcció de nous centres comercials, especialment els de grans dimensions.

No obstant això, al juliol de 2018 van iniciar les obres del centre comercial Torre Mariona, que sumarà 2.500 metres quadrats d'ús comercial.

La directora general de Gesvalt, Sandra Daza, ha assenyalat que "existeix un creixent interès municipal en la reactivació urbana" i "mostra d'això és el projecte de conversió en zona de vianants i embelliment d'algunes zones, que ha estat ja aprovat i que permetrà donar un fort impuls al comerç en incrementar-se el nombre de vianants".