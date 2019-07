Comerciants i empresaris es concentren aquest dimarts a favor del turisme de creuers a Palma

Publicado 23/7/2019 10:54:31 CET

Una dotzena d'entitats signa un manifest en el qual vindiquen la "importància" del turisme de creuers en la vida "social i econòmica" del teixit empresarial de Palma

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (Pimem) ha convocat aquest dimarts a les 18.00 hores una concentració a l'Estació Marítima 2 del Port de Palma a favor del turisme de creuers, una crida a la qual s'han unit una dotzena d'entitats i associacions del sector de la restauració, comercial i empresarial de Balears.

Les entitats pretenen reivindicar així la "importància" del turisme de creuers en la vida "social i econòmica" del teixit empresarial de Palma.

Per a això, s'han referit a un estudi sobre l'impacte econòmic dels creuers a Balears realitzat el 2015 de forma conjunta per la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Cambra de comerç de Mallorca i l'Autoritat Portuària de Balears (APB) que revela que aquesta activitat genera 256.678.960 milions d'euros i 5.733 llocs de treball a Balears.

"GESTIÓ SÍ, LIMITACIÓ NO"

La dotzena d'entitats signen un manifest en el qual el sector sol·licita al Govern, Consell i Ajuntament de Palma la presa de "mesures" per "protegir" el turisme de creuers sota la màxima "gestió sí, limitació no".

Els empresaris advoquen per una gestió "ordenada i escalonada" de l'arribada de creuers per "intentar evitar" la presència de més de tres creuers al dia, a més d'instar al fet que aquestes embarcacions redueixin les emissions contaminants.

En aquest sentit, demanen que les carteres de Medi ambient de les diferents institucions autonòmiques, insulars i municipals aportin dades sobre les emissions dels creuers per "acabar amb debats estèrils", ja que, segons recorden, l'Informe de Qualitat de l'Aire de 2017 del Govern "no aporta dades" que assenyalin als creuers com a "únics responsables" de la contaminació a Palma.

FINANÇAMENT AMB L'ITS D'UN ESTUDI SOBRE CONTAMINACIÓ

Altres de les peticions del sector són la realització d'un estudi sobre la contaminació dels creuers finançat amb fons recaptats per l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) o un nou estudi sobre l'impacte econòmic de l'activitat a Balears.

En aquest sentit, els empresaris al·leguen que el turisme de creuers "no ocupa places ni sobrecàrrega" les vies de Palma en representar "menys del 8 per cent" del turisme de Mallorca, per la qual cosa consideren que "responsabilitzar" als creuers és una forma de "no voler afrontar" la gestió en altres àrees del turisme.

Finalment, sol·liciten a les institucions públiques la presa en consideració del tipus de turisme que comporten els creuers, que els seus passatgers "no causen conflictes" i consumeixen "un mínim" de recursos, per la qual cosa demanen mantenir les sinergies entre Govern, Cort, Consell, APB per augmentar el pressupost destinat a campanyes que desenvolupin el turisme de creuers a Palma, oferint alternatives de punt de descàrrega o implementant aplicacions amb informació sobre fluxos per al turista.

Les entitats signatàries del manifest són Pimem, Pimeco, l'Associació Sindical d'Autònoms del Taxi, l'Associació Mallorquina d'Autònoms del Taxi, la Federació Empresarial Balear de Transport, l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatges de Balears, Apeam, l'Associació Mallorquina d'Activitats Turístiques, el Gremi d'Oficis, Artesans i Artistes de Balears, l'Associació Restauració, Aevab, Habtur Balears o el Col·legi Oficial de Guies Turístics de Balears.

MÉS DE 10.300 SIGNATURES PER LIMITAR LES ARRIBADES DE CREUERS

Cal assenyalar que la setmana passada, la Plataforma contra els 'Mega creuers' va presentar 10.316 signatures davant el Consolat de Mar en les entitats i persones signatàries recolzen el manifest de l'entitat, que sol·licita la limitació a un mega creuers diaris atracat en el port de Palma, així com fixar en 4.000 l'arribada màxima de creueristes al dia.

La Plataforma, que agrupa una trentena d'entitats, ja ha presentat el manifest a l'Ajuntament de Palma, al Consell de Mallorca, a l'Autoritat Portuària i, ara, al Govern amb la finalitat de sol·licitar una reunió amb l'Executiu per abordar la qüestió.