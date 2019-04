La Comissió Europea reconeix Balears com a Regió Europea de l'Economia Social

Publicado 25/4/2019 16:41:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Abr.

La Comissió Europea ha reconegut Balears com a Regió Europea de l'Economia Social, per la qual cosa aquest dijous s'ha celebrat una jornada en el Parc Bit amb representació del Govern i d'entitats cooperatives dedicada a aquest àmbit, on el conseller de Treball, Iago Negueruela ha destacat el treball conjunt de les diferents entitats.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, en la reunió Negueruela ha agraït a la Unió de Cooperatives del Treball Associat de Balears (UCTAIB), representada per la seva presidenta, Malena Riudavets, la iniciativa de sol·licitar el reconeixement de la Comunitat com a Regió Europea de l'Economia Social.

Aquest reconeixement s'ha fet palès, segons la Conselleria, amb la presència de la Cap de la Unitat de tecnologies avançades, clústers i economia social en la Comissió Europea, Ulla Engelmann i del president de la Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES) i president de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño.

"Aquest Govern ha volgut impulsar l'Economia Social d'una manera efectiva i amb fets, no només per posar a Balears a l'altura d'altres comunitats, sinó, sobretot, perquè creiem en un tipus d'empreses de participació democràtica , que a Balears té un enorme potencial", ha afirmat el conseller.

Negueruela ha recordat una sèrie de mesures que han servit com a les primeres passes per impulsar l'economia social en aquesta legislatura, com la inclusió aquesta denominació en el nom de la direcció general competent, la Direcció general de Treball, Economia Social i Salut Laboral; l'establiment del diàleg constant amb les organitzacions relacionades o també la recuperació del Consell del Cooperativisme i l'Economia Social, després de quatre anys sense haver estat convocat.

El conseller ha recordat també la importància de l'aprovació del Pla Director de l'Economia Social (2018-2022) amb un ampli consens, i que recull com a objectiu que l'economia social arriba al 5 per cent del PIB balear mitjançant la impuls a la creació de cooperatives i societats laborals, així com una inversió pública de gairebé quatre milions d'euros.

"Per aconseguir aquest increment del PIB i fomentar l'economia social s'han engegat diverses línies de subvenció i fórmules de finançament, perquè aquestes empreses compten amb un suport econòmic fort i sostingut", ha afirmat Negueruela, qui també ha recordat la importància de l'aprovació de la Llei de Microoperatives el Parlament el passat mes de gener, amb el suport de tots els partits de la Càmera.

Per al conseller Negueruela, totes aquestes polítiques públiques han servit per posar en valor l'economia social i l'objectiu ara és consolidar aquesta aposta, clau per al desenvolupament econòmic social del territori.