Una condemnada per estafa immobiliària: "Em gastava tots els diners en el bingo"

Actualizado 12/3/2019 14:08:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una dona que ha estat condemnada per estafa --sol·licitava avançaments per reservar pisos de lloguer que no eren seus-- ha assegurat que es gastava tots els diners "al bingo". "Vull demanar disculpes perquè no era jo", ha afirmat davant el tribunal de l'Audiència Provincial de Balears on ha estat jutjada.

La dona ha admès els fets i s'ha arribat a un acord entre les parts. En concret, ha reconegut que posava anuncis falsos a un conegut portal d'Internet oferint el lloguer de pisos o d'habitacions i que sol·licitava un pagament avançat per assegurar la seva reserva. Però, finalment, el lloguer mai es produïa, ja que no era propietària de cap pis. Es tractava d'un ardit per quedar-se amb els diners dels futurs inquilins.

D'aquesta manera, la dona ha estat condemnada a sis mesos de presó per estafar a nou persones. Les quantitats estafades oscil·laven entre els 250 euros i els 550 euros.

En la pena, se li aplica un eximent incomplet per "malaltia mental". A més, haurà de retornar les quantitats estafades --que ascendeixen a prop de 4.000 euros-- i pagar una multa de 1.620 euros.

A la seva declaració, la dona ha dit que quan rebia els diners anava a jugar al bingo. "Quedava de vegades fins i tot al carrer Manacor --on hi ha un local de bingo-- i m'ho jugava fins que m'ho gastava tot", ha admès.