Condemnen a dos anys de presó a un jove per intentar subornar a un policia i agredir-lo després

Publicado 11/3/2019 13:14:23 CET

"No sabeu qui sóc, sóc el fill de 'La Paca', faig una puntada a una pedra i trec 40.000 euros"

PALMA DE MALLORCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tribunal del jurat de l'Audiència Provincial de Balears ha condemnat aquest dilluns a un jove a dos anys de presó i a pagar 3.000 euros per intentar subornar a la Policia per evitar una multa i agredir els agents quan el van intentar arrestar.

El jove ha admès els fets pel que s'ha arribat a un acord entre les parts sense que s'hagi hagut de formar el jurat. Inicialment, la Fiscalia li demanava quatre anys i tres mesos de presó. Ara, el jove ha estat condemnat a dos anys de presó.

Dels 3.000 euros, 1.200 euros són en concepte de multes pel delicte de suborn, el de resistència a l'autoritat i lesions i la resta, 1.800 euros, són per indemnitzar a l'agent.

Els fets van ocórrer al desembre de 2015, quan tres policies nacionals van parar a un vehicle en el qual el jove circulava de passatger. Els agents van detectar una forta olor a marihuana que procedia de l'interior del cotxe i van decidir escorcollar als tres ocupants.

En aquest registre, van trobar substancies estupefaents i per això els van informar que els hi aixecarien un acta per possessió de drogues.

En aquest moment, el jove processament "va adoptar una actitud xulesca" i es va dirigir a un dels policies amb frases com "no sabeu qui sóc, sóc el fill de 'La Paca'"; "faig una puntada a una pedra i trec 40.000 euros", "en un dia de treball pago tots els vostres sous" o "sou desgraciats per treballar d'això".

Després, un dels policies li va anunciar que l'anaven a denunciar per aquest comportament, i llavors, el jove va preguntar què podia "oferir" per "arreglar-ho".

Després d'això, li va dir a un policia "amb això ens oblidem de l'ocorregut i cadascun marxa pel seu costat", al mateix temps que es treia un feix de bitllets d'una butxaca i l'hi introduïa a l'agent en la jaqueta. Eren 420 euros. A continuació va manifestar: "Solucionat, amb això ens oblidem de les actes".

Davant això, els funcionaris policials van comunicar al jove que anaven a detenir-lo, i en aquest moment, l'acusat "va començar a realitzar escarafalls cap als agents", que van procedir a subjectar-lo.

Ell es va resistir regirant-se i fent cops de colze, amb el que va copejar a un dels policies i tots dos van caure al terra, on va continuar propinant puntades i cops de puny. Finalment van aconseguir reduir-lo i va ser detingut.

Mentre va estar arrestat en dependències policials, l'acusat li va dir al funcionari que li vigilava que "sé com et dius, sé qui ets, conec el teu cotxe, a tots els teus familiars i sé on vius".

L'acusat va consignar 1.200 euros pel que la Fiscalia aprecia l'atenuant de reparació del dany.