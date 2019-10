El Congrés aprova les mesures enfront de la fallida de Thomas Cook, però obre la via per ampliar-les

Publicado 22/10/2019 15:04:28 CET

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputació del Permanent del Congrés ha convalidat per unanimitat el decret llei aprovat pel Govern en funcions amb mesures per pal·liar els efectes de la fallida de Thomas Cook a Canàries i Balears, però també ha aprovat tramitar-ho com a projecte de llei, en contra de l'opinió del PSOE, i això obre la porta a introduir canvis en el mateix.

El decret llei ha estat convalidat amb vots de PSOE, PP, Ciudadanos, Unides Podem, PNB i Coalició Canària, mentre que Junts per Catalunya i EH-Bildu s'han abstingut. No obstant això, els vots de PP, Ciudadanos, Unides Podem, PNB i Coalició Canària han forçat la seva tramitació com a projecte de llei.

Durant la seva defensa del decret, la ministra en funcions d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha justificat la seva aprovació com una "resposta urgent per evitar majors perjudicis al sector turístic" i "evitar que l'efecte de Thomas Cook es propagui a tot el sector".

Maroto ha destacat que "la forta dependència" d'aquest grup "afectava empreses i treballadors" i, per això, la possibilitat d'un "efecte arrossegui per aquestes situacions d'insolvència" feia necessària l'actuació de l'Executiu en funcions.

La ministra en funcions ha defensat la línia de finançament facilitat davant els problemes de liquiditat derivada de la fallida del turoperador britànic com les gestions, mesures per al manteniment de l'ocupació com l'extensió de les bonificacions a la contractació i les ajudes per perdre la pèrdua de connectivitat a Balears i Canàries.

Maroto ha explicat, a més, que el Govern manté contactes amb empreses interessades a comprar centres productius de Thomas Cook a Balears, la qual cosa permetria recuperar part de les 900 ocupacions directes perdudes, i que el Ministeri de Justícia analitza i estudia defensar a les persones afectades per la fallida de Thomas Cook.

CRÍTIQUES Al DECRET PER "INSUFICIENT" I "ELECTORALISTA"

Malgrat el seu suport, PP, Ciudadanos i Unides Podem han criticat en el debat del decret defensat per la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme en funcions, Reyes Maroto, la qual cosa consideren un decret "poc ambiciós", amb mesures "absolutament ineficients" i, fins i tot, amb "tints electoralistes".

El secretari general del PP al Congrés, Guillermo Mariscal, ha criticat a més l'absència de rebaixa de taxes aeroportuàries previstes en el decret, la falta "d'antelació" del Govern en funcions per preveure aquesta situació i la previsió de 200 milions d'euros, quan només en el primer semestre d'any els turistes britànics van gastar 2.040 milions d'euros.

Per la seva banda, Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha lamentat la "falta de mesures preventives" i que les reunions mantingudes abans d'aprovar el decret "només giraven entorn de la Marca Espanya i a la imatge en l'exterior, però no va haver-hi massa contingut pel que fa a solucions". Així mateix, ha advertit d'un possible "aïllament" de les illes si finalment Iberia queda afectada pel Brexit i ha reclamat al Govern "responsabilitat i consens".

EL PSOE RECORDA Al PP LA FALLIDA DE MONARCH

Unides Podem, a través de la seva diputada Victoria Rosell, ha ratllat de "poc ambiciós" un decret amb "tints electoralistes", doncs ha assenyalat que els 700 milions d'euros anunciats "no suposen ajuda financera ni a comunitats ni a treballadors ni a empreses, sinó crèdits sobre els quals faltaria informació sobre el seu interès". Així mateix, ha demanat la seva modificació "quan hi hagi Govern" per, entre altres propostes, condicionar les bonificacions a la contractació al manteniment de l'ocupació.

Àdhuc donant el seu suport al decret, Ana Oramas, de Coalició Canària, ha criticat el decret per comptar amb finançament amb les quals ja explicava la seva comunitat i ha reclamat una major baixada de les taxes aeroportuàries doncs "Grècia i Egipte, amb una crisi molt menor que la de Canàries, els van eliminar al 100%". "Desig estar equivocada perquè, si no, parlem de milers de llocs de treball", ha lamentat.

Finalment, el diputat del PSOE Héctor Gómez ha enlletgit a PP i Ciudadanos les seves crítiques, assenyalant que els 'populars' "no estan en condicions d'exigir absolutament res" després que, en produir-se la fallida de Monarch estant ells al Govern, van presentar "zero mesures i iniciatives", i qüestionant els danys a la connectivitat alertats per la formació taronja, ja que "a Canàries i Balears segueix pujant el nombre de turistes"