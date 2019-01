Consell.- El Govern aprova l'increment salarial del 2,25% per 4.000 professors de la concertada

Publicado 18/1/2019 16:49:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres l'increment salarial del 2,25 per cent per als professors de l'ensenyament concertat, que es quantifica en un import màxim d'uns 3,9 milions d'euros per a l'any 2019.

L'augment serà aplicable des de l'1 de gener de 2019 per 4.000 docents de l'ensenyament concertat. Per a això, s'ha aprovat una modificació dels pressupostos autonòmics de 2019.

Aquest increment afecta als imports corresponents a sou, residència, complement retributiu de Balears, complement de diplomat, complement de llicenciat i complement de batxillerat, i un increment del 2,375 per cent als imports corresponents a triennis, sexennis, complement de director, complement de cap d'estudis, triennis de director i triennis de cap d'estudis.

REFORMA DEL CONSELL ESCOLAR

D'altra banda, també a l'àmbit educatiu, el Consell de Govern ha aprovat aquest divendres un avantprojecte de llei per modificar la regulació del Consell Escolar de Balears.

L'objectiu és, segons ha indicat la portaveu del Govern, Pilar Costa, convertir el Consell Escolar "en un òrgan més participatiu i més democràtic" atribuint-li nous objectius, ampliant la seva composició i modificant el procediment d'elecció del president i del vicepresident de la institució.

Entre altres canvis, planteja que no només s'hagi de consultar preceptivament al Consell Escolar sobre les normes amb rang de decret, sinó també sobre determinades ordres.