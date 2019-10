El Consell de Menorca reforçarà les ajudes als exportadors per fer front als aranzels de Trump

Publicado 4/10/2019 13:17:39 CET

El conseller d'Economia i Territori, Miquel Company, ha anunciat aquest divendres que el Consell Insular reforçarà les ajudes de comercialització i producció, especialment del formatge menorquí, però també d'altres exportadors.

A més, es crearan noves línies de promoció exterior amb l'objectiu que els productes de l'illa guanyin presència en les fires de turisme internacional i, també, es participarà en fires sectorials agroalimentàries, on Menorca tindrà el seu propi estand.

Una altra de les mesures que prendrà l'administració insular serà la de crear un pla d'acció per obrir Nous mercats d'exportació.

Company ha assegurat que la prioritat és establir les necessitats de les empreses menorquines i "començar a dibuixar un full de ruta". "Hem de treballar des de la prudència, però amb previsió per poder ser efectives", ha manifestat.

"Aquestes empreses juguen un paper important en l'economia menorquina i, a pesar que són petites, el seu volum d'exportació és elevat i sabem que es veuran greument afectades", ha afegit.

A primera hora del matí d'aquest divendres, el conseller d'Economia i Territori s'ha reunit amb el sector agroalimentari i els representants de la Cambra de comerç de Menorca per posar en comú les principals preocupacions sobre l'anunciada imposició d'aranzels per part dels Estats Units a alguns productes alimentaris com el formatge, el vi i els licors, entre uns altres.

Company ha remarcat que el sector que es veurà més afectat és el làctic, que fa més de 25 anys que comercialitza a Estats units.

Segons les xifres del Consell Regulador de la Denominació d'Origen del Formatge Maó-Menorca actualment es comercialitzen al voltant de 170.000 quilograms a l'any als Estats Units, la qual cosa representa un 60 per cent de les vendes a l'exterior i un 6,6 per cent del seu volum total de vendes.