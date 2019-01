El Consell promocionarà Mallorca a Fitur convertint sèries internacionals en experiències turístiques

Publicado 16/1/2019 18:17:26 CET

Amb 'La volta al món amb 80 pel·lícules (i algunes sèries)' s'analitzarà l'impacte de certes produccions en llocs com Irlanda o Nova Zelanda

PALMA DE MALLORCA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca promocionarà l'illa a Fitur convertint en experiències turístiques algunes pel·lícules i sèries internacionals, com 'Juego de tronos' o 'Breaking Bad'.

Segons ha informat la Institució insular en un comunicat, el dia vinent 24, en la fira turística que es desenvoluparà a Madrid, hi haurà taules rodones amb experts del sector audiovisual, els qui debatran sobre les estratègies de promoció turística a través del cinema.

Les taules rodones es duran a terme sota el títol 'La volta al món amb 80 pel·lícules (i algunes sèries)', i en elles es definiran i analitzaran els resultats d'estratègia lligats al producte audiovisual en destinacions com Irlanda, els Estats Units o Nova Zelanda.

Aquesta iniciativa comptarà amb experts que estan convertint en experiències turístiques algunes de les grans produccions d'èxit internacional, com 'Juego de tronos' o 'Breaking Bad', entre altres.

Aquesta serà la primera vegada que el Consell de Mallorca liderarà la promoció turística a Fitur, després de l'assumpció de les competències el passat mes de novembre. Per això, el conseller insular d'Economia, Hisenda i Turisme, Cosme Bonet, i la directora insular de Turisme, Paula Ginard, seran els encarregats de presentar els ponents.

L'activitat està organitzada per la Fundació Mallorca Turisme, a través de la Mallorca Film Comission (MFC) i es durà a terme dins de la secció monogràfica Fitur Cinema, organitzada per la Spain Film Commission on Mallorca presenta un expositor propi.