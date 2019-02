Consum amplia els seus serveis i oferirà xerrades perquè la gent conegui els seus drets

Publicado 27/2/2019 16:26:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Febr. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Sanitat i Consum, Antònia Martín, i la directora general de Fires, Mercats i Ciutadania, Griselda Sesé, han presentat aquest dimecres la iniciativa que duran a terme des de l'àrea, en col·laboració amb les associacions Consubal i La Defensa, per oferir xerrades a centres educatius, associacions de veïns i de gent gran sobre els seus drets i deures com persones consumidores.

Segons ha informat Cort en un comunicat, les xerrades es faran en el marc del Dia Mundial dels drets de la persona consumidora i usuària, que té lloc el 15 de març.

Els temes a tractar estaran relacionats amb compres, tiquets, factures, pressupostos, devolucions, compres per Internet o reclamacions. Per la seva banda, Consubal i La Defensa oferiran altres xerrades més centrades en publicitat, telefonia, consum responsable, subministres de la llar, productes bancaris o compres a domicili. Totes tindran una durada de dues hores.

Complementàriament, s'oferiran tallers pràctics i material formatiu, així com la possibilitat de fer una visita a l'OMIC si se sol·licita. Les xerrades es duran a terme entre els dies 11 i 27 de març al Mercat de l'Olivar o als centres i associacions si ho demanen, i seran totalment gratuïtes.

"Un dels nostres pilars és empoderar la gent per poder exercir els seus drets", ha assegurat la regidora. De moment ja s'han confirmat fins a sis xerrades per a un total de 130 persones.

Les inscripcions es poden fer a través de PalmaEduca o del servei de Consum i Mercats. A més, el dia 15 de març hi haurà un acte institucional i un concert del Cor de majors de Son Sardina.

Per la seva banda, Sesé ha confirmat la donació per part de Mercapalma de 120 quilos de fruita per a les activitats d'aquest dia.

A més, s'ha informat dels nous horaris del mercat artesanal de Plaça Major. S'afegirà un dia més -dijous- cada setmana al mes de març, per petició dels artesans. Des de març fins al mes de maig, l'horari s'amplia mitja hora, de les 14.00 a les 14.30 hores.

La resta dels mesos, fins al començament del muntatge de la Fira de Nadal, tots els dies a excepció dels dimecres i dels diumenges, l'horari serà de 10.00 a 14.00 hores; i en Setmana Santa, de 10.00 a 14.30 hores de dilluns a dissabte.

Martín ha anunciat també el mercat organitzat per l'Associació d'amics de la gent gran de na Galera i de l'Associació d'artesans per fires i mercats. L'objectiu és la captació de fons per a l'exposició de l'Illot de na Galera, en el Casal Balaguer, i per continuar amb la investigació arqueològica, restauració i exposició com a museu del jaciment.

En concret, es farà en el Passeig Sagrera, entre el Consulat de Mar i La Feixina, de l'1 al 5 de maig i del 4 al 8 de setembre, de 09.00 a 21.00 hores; i en el Parc de la Mar, del 5 al 9 de juny, en el mateix horari.

Finalment, la regidora ha volgut recordar que al llarg d'aquesta legislatura "s'ha fet més difusió que mai dels mercats" de Palma, i ha anunciat que actualment s'està gravant un vídeo promocional que s'emetrà aquest estiu al Cinema a la Fresca.