La convocatòria per a projectes d'investigació finançats amb l'ITS rep 85 sol·licituds

La convocatòria per a projectes d'investigació científica i tecnològica per al període de 2018-2022, finançats amb l'Impost de Turisme Sostenible (ITS), ha rebut 85 sol·licituds a la seva primera edició i, així mateix, també inclou humanitats i ciències socials.

En un comunicat emès per la Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme s'ha informat que aquests projectes aspiren a obtenir part dels 1,5 milions d'euros provinents de l'ITS que es destinen a aquesta convocatòria.

L'objectiu, segons han detallat, és promoure el coneixement i la investigació de qualitat, tant per la internacionalització de les activitats i la publicació dels resultats, com per la seva contribució a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics de la societat de les Illes.

Per àrees temàtiques, els projectes coordinats fan referència a ciències socials, un 11 per cent; biologia, un 44 per cent; ciències de la salut un 11 per cent; ciències un 11 per cent i humanitats, un 22 per cent. En total, s'han presentat 76 projectes d'aquesta modalitat.

Pel que fa als 9 projectes individuals presentats, les àrees dels projectes aspirants són enginyeria i arquitectura, un 11 per cent; ciències socials, un 17 per cent; humanitats, un 13 per cent; biologia, un 17 per cent; ciències de la salut, un 14 per cent i ciències, un 28 per cent.

Una vegada tancada la convocatòria, s'avaluaran els projectes per decidir quins rebran el finançament i cadascun dels triats serà finançat amb un màxim de 120.000 euros.